Dieses Teamwork war die erste Wahl

Rund 75.000 Stimmen sind bei den OÖN in den vergangenen Wochen eingelangt – nun stehen die Publikumslieblinge bei der gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und dem ORF ausgetragenen 48. OÖN-Sportlerwahl fest: Die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg, Wasserski-Ass Nicola Kuhn sowie Ski-Star Vincent Kriechmayr sind die Halbzeitsieger.

Das Gefühl des Erfolgs ist den frischgebackenen Volleyball-Supercupsiegerinnen nicht neu. Zum bereits fünften Mal in Folge stehen die Steelvolleys um Kapitänin Lisa-Marie Hager am Voting-Ende ganz oben. "Wir haben in den vergangenen Jahren super Erfolge gefeiert. Umso schöner ist es, wenn diese wahrgenommen und honoriert werden", spielt die 25-Jährige etwa auf drei Meisterpokale an. Im Vorjahr gelang es Steg auch erstmals, den Titel "Team des Jahres" einzuheimsen. Ob die Volleyballerinnen diesen verteidigen können, wird bei der Ehrung am 3. November im Linzer Palais Kaufmännischer Verein bekannt. Davor entscheidet eine Expertenjury über den Ausgang (siehe Modus unten).

Kriechmayr: "Bin überrascht"

Bei den Herren führt Kriechmayr vor Paratriathlet Florian Brungraber und Rad-Senkrechtstarter Rainer Kepplinger. "Ich bin überrascht, wie viele Stimmen ich bekommen habe. Ich bedanke mich für jede einzelne", sagt der Gramastettner. Überrascht, da der 31-Jährige selbst sein härtester Kritiker ist und er mit dem vorigen Winter trotz dreier Weltcupsiege, darunter die Abfahrt in Wengen, nicht zufrieden ist.

Vincent Kriechmayr Bild: GEPA pictures

Profitiert hat Kriechmayr von einer starken Wahl-Gemeinschaft, hatte sich sein Fanklub doch mit den Steelvolleys und Nicola Kuhn verbündet. Das Wasserski-Aushängeschild gilt als Stimmengarant. "Ich habe versucht, so viele wie möglich in meiner Familie und unter meinen Freunden fürs Abstimmen zu motivieren", sagt die 21-Jährige. Auch für Kuhn ist der Halbzeitsieg bei der Sportlerwahl nicht neu. Da sie heuer mit EM-Bronze im Slalom ihre erste große Erwachsenenmedaille geholt hat, rechnet sie sich allerdings Chancen aus, erstmals in der Endabrechnung auf dem Podest der besten drei zu stehen. Oder geht sich gar mehr aus? Sofia Polcanova, die dank ihrer zwei Tischtennis-Europameistertitel als Mitfavoritin gilt, liegt als Vierte der Publikumswahl zumindest in Schlagdistanz.

Nicola Kuhn

Bei den Herren scheint das Feld ausgeglichener. Titelverteidiger Lukas Weißhaidinger findet sich nach einer für ihn enttäuschenden Saison als Siebenter wieder. Erfolgreicher lief es heuer zwar für Shamil Borchashvili. Bei der Wahl lag der Judoka aber lange außerhalb der Top-Ten, schaffte erst nach WM-Bronze den Sprung auf Rang acht. Ist das noch aufholbar?

Rekordsieger LASK (6.) dribbelte sich zwar sicher in das Wahlfinale der besten zehn, für den Titel "Team des Jahres" drängten sich aber andere mehr auf. Etwa die Zehnkampf-Union, die zum zehnten Mal bester Leichtathletik-Klub Österreichs ist.

Die Wahl in Zahlen

74.570 Stimmen wurden (überwiegend) online und mit Stimmzetteln aus den OÖN-Ausgaben für die Sportlerwahl abgegeben.

11 Mal kürte sich der LASK zum "Team des Jahres", womit die Fußballer spartenübergreifend die ewige Bestenliste anführen.

48.Auflage: Die OÖN-Sportlerwahl findet heuer zum 48. Mal statt. Die Premierensieger 1975 waren Karin Danninger (Leichtathletik) und Ludwig Kretz (Rad).

Ablauf der OÖN-Sportlerwahl

Publikumswahl: Der erste Teil ist nun beendet. Bis 21. Oktober konnte jeder online auf nachrichten.at sowie handschriftlich mit den Stimmzetteln aus den OÖN-Ausgaben für seine Favoriten abstimmen. Zur Auswahl standen jeweils 20 Frauen, Männer und Teams. Deren Vorauswahl wurde von einem Gremium bestehend aus Vertretern des Sportlandes Oberösterreich, der Dach- und Fachverbände, des ORF sowie der OÖN getroffen.

Juryabstimmung: Die jeweils besten zehn der Publikumswahl werden einer Expertenjury, in der unter anderem die ehemaligen Sieger Theresia Kiesl, Christoph Etzlstorfer, Hannes Trinkl und Andreas Goldberger sitzen, zur Reihung vorgelegt. Jeder Juror vergibt die Punkte von zehn bis eins, wobei die Publikumswahl als zwei Expertenstimmen einfließt. Die Sieger werden am 3. November im Palais Kaufmännischer Verein in Linz geehrt.

Endstand der Publikumswahl

Damen

1. Nicola Kuhn, Wasserski 7312 Stimmen

2. Clara Sommer, Radsport 2873

3. Susanne Gogl-Walli, Leichtathletik 2124

4. Sofia Polcanova, Tischtennis 1964

5. Emma Dallinger, Faustball 1827

6. Victoria Hahn, Gewichtheben 976

7. Emily Starzer, Judo 954

8. Lena Kreundl, Schwimmen 938

9. Franziska Sterrer, Klettern 791

10. Laura Wienroither, Fußball 635

11. Barbara Haas, Tennis 619

12. Elisabeth Reisinger, Ski alpin 561

13. Jacqueline Seifriedsberger, Skispringen 459

14. Tina Unterberger, Naturbahnrodeln 453

15. Christina Födermayr, Skicross 426

16. Marlene Jahl, Taekwondo 343

17. Sigrun Kleinrath, Nord. Kombination 334

18. Lea Siegl, Reitsport 330

19. Bettina Plank, Karate 296

20. Yvonne Marzinke, Paracycling 193

Herren

1. Vincent Kriechmayr, Ski alpin 6258 Stimmen

2. Florian Brungraber, Paratriathlon 3669

3. Rainer Kepplinger, Radsport 2468

4. Thomas Preining, Motorsport 2074

5. Daniel Hemetsberger, Ski alpin 1556

6. Kevin Kamenschak, Leichtathletik 1225

7. Lukas Weißhaidinger, Leichtathletik 1107

8. Shamil Borchashvili, Judo 1051

9. Daniel Friedrich, Basketball 957

10. Sargis Martirosjan, Gewichtheben 876

11. Josef Mahringer, Fechten 865

12. Bernhard Reitshammer, Schwimmen 864

13. Gernot Trauner, Fußball 721

14. Simon Bucher, Schwimmen 511

15. Johannes Rohrweck, Skicross 501

16. Felix Großschartner, Radsport 400

17. Ahmed Hagag, Boxen 248

18. Daniel Guttenberger, Billard 245

19. Julian Schöberl, Rudern 119

20. Clemens Millauer, Snowboard 39

Teams

1. Steelvolleys Linz-Steg, Volleyball 5805 St.

2. Hrinkow Advarics Cycleang, Radsport 2966

3. TGW Zehnkampf-Union, Leichtathletik 2890

4. Union Tigers Vöcklabruck, Faustball 1778

5. HC Linz AG, Handball 1573

6. LASK, Fußball 1329

7. LZ Multikraft Wels, Judo 1041

8. RRC Top Show ASKÖ Traun, Rock ’n’ Roll 1009

9. SK Vöest Linz, Gewichtheben 930

10. OCS Swans Gmunden, Basketball 905

11. SPG Felbermayr Wels, Tischtennis 813

12. SPG Kleinmünchen/BW Linz, Fußball 738

13. Linz AG Froschberg, Tischtennis 665

14. Linz AG Team OÖ, Tennis 599

15. Steinbach Black Wings Linz, Eishockey 468

. UKRV Schnecke Linz, Kanu 468

17. SV Guntamatic Ried, Fußball 441

18. BSC70 Linz, Badminton 180

19. Union Stein&Co. Mauthausen, Tennis 153

20. UHC Linz, Floorball 70