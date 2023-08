Wer ist der Mann, der neben Coach Benjamin Ebrahimzadeh Dienstagabend in der Box von Dominic Thiem beim 7:6, 7:6-Sieg über Facundo Bagnis (Arg) in der ersten Runde der Generali Open Platz genommen hat? Es handelt sich um Professor Andreas Marlovits, der in der (deutschen) Sportszene als Mentalbetreuer großes Ansehen genießt.