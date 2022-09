Diese Seilschaft gibt bei der OÖN-Sportlerwahl das Tempo vor

Gemeinsam statt einsam: Was im Spitzensport gilt, das ist auch bei der OÖN-Sportlerwahl ein bewährtes Erfolgsrezept. Das belegt der Online-Zwischenstand der seit zwei Wochen laufenden Publikumswahl. In Führung liegt mit Wasserski-Königin Nicola Kuhn, Ski-Weltmeister Vincent Kriechmayr und den Volleyballmeisterinnen der Oberbank Steelvolleys Linz-Steg nämlich ein Trio, das gemeinsame Sache macht.

Geburtshelfer dieser Wahlgemeinschaft war Karosseriebauer und Sportgönner Berndt Papinski, der Kuhn und die Steelvolleys schon seit Jahren unterstützt. "Er hat den Kontakt zu Familie Kriechmayr und so zum Fanklub vom Vince hergestellt", verrät Andreas Andretsch, Manager der Steelvolleys. Dessen Team hat vergangenes Wochenende mit dem Gewinn des Supercups gegen Sokol/Post (3:0) eifrig Wahlwerbung betrieben.

Vincent Kriechmayr Bild: GEPA picture

Die nächste Gelegenheit dazu bietet der Liga-Auftakt morgen zu Hause gegen Salzburg (17 Uhr). Während es bei der Wahl für die Steelvolleys schon so richtig rundläuft, sieht Andretsch auf dem Spielfeld noch Luft nach oben: "Ich hoffe, dass wir die Abstimmungsprobleme in der Annahme, die bei sieben Neuzugängen keine Überraschung sind, rasch in den Griff bekommen."

Für Kriechmayr wird es ernst

Bis einschließlich 21. Oktober läuft mit der Publikumswahl der erste Teil der OÖN-Sportlerwahl, ehe nach Auszählung der händisch ausgefüllten Stimmzettel aus den OÖN-Ausgaben die Jury ein letztes Wort hat. Für Kriechmayr wird es dann in mehrfacher Hinsicht ernst, peilt der Gramastettner doch einen Riesentorlaufstart beim Weltcupauftakt in Sölden am 23. Oktober an. Bereits eine Woche später wird es mit den neuen länderübergreifenden Abfahrten in Zermatt/Cervina auch für die Speedspezialisten ernst.

Volleyball-Supercupsieger Linz-Steg Bild: GEPA

Kuhn darf sich nach EM-Bronze, ihrer ersten Medaille bei internationalen Erwachsenen-Titelkämpfen, heuer besonders große Chancen auf einen Spitzenplatz bei der Wahl ausrechnen. Im Vorjahr hatte mit Bianca Schall eine andere Wasserski-Dame die Publikumswahl für sich entschieden. Dies war neben den Steelvolleys damals auch Florian Brungraber gelungen. Die Fans des an zweiter Stelle liegenden Paratriathleten legen sich auch heuer ins Zeug.

Kuhn/Kriechmayr/Steelvolleys ist freilich nicht die einzige Seilschaft dieser Wahl. Wie sich zeigt, bündelt auch das Radsportlager seine Stimmen, wodurch Clara Sommer (2.), Rainer Kepplinger (3.) und dessen Hrinkow-Team (2). ausgezeichnete Karten haben, um in die Entscheidung der besten zehn einzuziehen.

Stimmen Sie mit den Stimmzetteln in den OÖN-Ausgaben oder unter nachrichten.at/sportlerwahl ab.

OÖN-SPORTLERWAHL 2022

Online-Zwischenstand

Damen

1. Nicola Kuhn Wasserski 2426

2. Clara Sommer Radsport 707

3. Emma Dallinger Faustball 639

4. Sofia Polcanova Tischtennis 609

5. Susanne Walli Leichtathletik 507

Herren

1. Vincent Kriechmayr Ski Alpin 1688

2. Florian Brungraber Triathlon 1111

3. Rainer Kepplinger Radsport 745

4. Josef Mahringer Fechten 488

5. Daniel Hemetsberger Ski Alpin 456

Teams

1. Steelvolleys Linz-Steg 1810, Volleyball

2. Hrinkow Advarics Cycleang 867, Radsport

3. TGW Zehnkampf-Union 813, Leichtathletik

4. Union Tigers Vöcklabruck 669, Faustball

5. HC Linz AG 638, Handball