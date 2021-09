Diese Leistung macht Hoffnung

"Wir haben ein starkes Spiel gezeigt und uns trotz eines Vier-Tore-Rückstands zur Pause zurückgekämpft. Natürlich sind wir enttäuscht, aber auf dieser Leistung kann man aufbauen", sagte Trainer Milan Vunjak, in dessen Team Lucijan Fizuleto mit sieben Toren der Topscorer war. Am Samstag (19 Uhr) genießen die Oberösterreicher in der Hüttnerschule Heimvorteil gegen Graz.