Diese kleine Kerbe hat Lukas Weißhaidinger bei der WM einige Nerven gekostet

Lukas Weißhaidinger hat nach der Bronzenen, Österreichs erster Männer-Medaille bei einer Leichtathletik-WM, gut lachen. Wobei ihm dieses in der Qualifikation bei den Titelkämpfen in Doha kurz vergangen war. Die Kampfrichter hatten vor der Vorausscheidung am vergangenen Samstag nämlich den Wettkampf-Diskus des Innviertlers überraschend nicht zugelassen.

„Black Dynamite“ - so der Name der Scheibe - habe eine Einkerbung, bei der sich Weißhaidinger einhaken könnte, lautete die Begründung. Mit seinem Ersatz-Diskus überstand der 27-Jährige die Qualifikation als Zwölfter nur mit Müh und Not, ehe er das selbe Wurfgerät im Finale dann dreimal auf mehr als 66 Meter - darunter die bronzenen 66,82 - rausfeuerte.



Zurück in Österreich nahm Weißhaidinger am Donnerstag seinen Lieblingsdiskus genau unter die Lupe, um den Grund für dessen Nichtzulassung zu finden. Nach genauer Prüfung fand Weißhaidinger schließlich einen Kratzer am Rand. Nur ein Bruchteil von der Größe eines 10-Cent-Stücks. „Kein Ahnung, wie ich da einhaken soll, damit ich einen Vorteil habe“, erklärte Weißhaidinger via Facebook. „Es ist aber, wie es ist.“

Was er nun mit seinem Liebnlings-Diskus mache, wisse er noch nicht genau. „Normalerweise hat man einen Diskus ein Leben lang.“ Nun überlegt er, sich einen Neuen zuzulegen.