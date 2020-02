Diese Gala hatte wieder magische Momente

Man konnte diesen Tag schon vor dem Abend loben: Denn das „Aufwärmprogramm“ von Fußball-Legende Oleg Blochin zur Gala-Nacht des Sports im bummvollen Linzer Brucknerhaus mit dem „Rückpass“ in die Vergangenheit des Weltklasse-Torjägers bei Vorwärts Steyr hatte einigen ehemaligen Weggefährten magische Momente beschert. Der Feierabend selbst stand dann aber vor allem im Zeichen der Zukunft und nicht der Vergangenheit. In den Sport-Talks des Moderatoren-Duos Tom Walek und Silvia Schneider waren die Höhepunkte des Jahres 2020 das Thema Nummer eins.

Ein Preis für die „Botschafterin“

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda versuchte das Insider-Wissen von Blochin, der als ehemaliger Ukraine-Teamchef immer noch für den nationalen Verband tätig ist, anzuzapfen. Bei der EM-Endrunde im Juni wird ja Österreich neben den Niederlanden auch die Ukraine als Vorrunden-Gegner haben. Auf Ballhöhe im Brucknerhaus waren neben ÖFB-Präsident Leo Windtner auch andere Größen der „Rundlederwelt“ wie die LASK-Legenden Klaus Lindenberger, Hans Kondert und Dolfi Blutsch, Rieds Kult-Trainer Paul Gludovatz oder ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer.

Natürlich wurde im Brucknerhaus auch in die nähere Zukunft geschaut: Da zeichnet sich mit den Herren-Weltcup-Rennen in Hinterstoder Ende Februar ein absoluter Höhepunkt ab. Ex-ÖSV-Sportdirektor Hans Pum plauderte auf der Bühne mit Marlies Raich und deren Schwester Bernadette Schild auch über das aktuelle Geschehen im alpinen Weltcup, in dem das ÖSV-Team um seine langjährige Vormachtstellung zittern muss.

Mit Barbara Schett stand zu später Stunde dann eine besondere Powerfrau im Scheinwerferlicht. Die ehemalige Nummer sieben der Welt macht inzwischen als Eurosport-Expertin und vor allem auch als Botschafterin des Linzer Upper-Austria-Ladies-Turniers, das heuer sein 30-Jahr-Jubiläum feiert, eine exzellente Figur. Sie wurde mit dem „Sports Life Award Austria“ ausgezeichnet. Als erste Gratulanten stellten sich Tennis-Legende Henri Leconte und Viktor Gernot an. Der Kabarettist hat als leidenschaftlicher Tennisspieler schon den einen oder anderen sportlichen „Schlagabtausch“ mit Schett absolviert.

Schlagfertig zeigte sich auch die Politik: Für Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler war es die Gala-Premiere in Linz, Landeshauptmann Thomas Stelzer zählt zu den mehr als zweitausend Stammgästen, die die Gala-Nacht des Sports alljährlich anzieht – und fasziniert.

