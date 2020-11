Die Zukunftssorgen spielen mit

Ausgerechnet das sonst so stimmungsvolle Derby zwischen den Raiffeisen Flyers Wels und den Swans Gmunden bildet für Oberösterreichs Top-Basketballklubs heute (20 Uhr live in Sky Sport Austria) den Auftakt in die Zeit der Geisterspiele. In der Welser Raiffeisen-Arena, wo Anfang des Jahres noch 850 Zuschauer den Korbjägern einheizten, gibt es heute coronabedingt nur verwaiste Sitzplätze. "Das wird eine Umstellung für beide Teams", sagt Flyers-Kapitän Davor Lamesic. Der 37-Jährige im OÖN-Interview:

OÖNachrichten: Sie haben sich beim 100:105 in Graz am Knöchel verletzt. Wie geht es Ihnen?

Davor Lamesic: Schon sehr gut. Ich bin schon wieder am Trainieren und für das Derby bereit. Es war eine Bänderüberdehnung. Mein Glück ist, dass meine Knöchel nicht allzu sehr anschwellen, sodass ich recht schnell wieder trainieren kann.

Es ist das erste Derby vor leeren Rängen. Was überwiegt: Trauer um die fehlenden Fans oder Dankbarkeit, überhaupt spielen dürfen?

Definitiv Dankbarkeit, weil der erste Lockdown, bei dem die Saison abgebrochen wurde, sehr hart war. Wir alle wussten nicht, wie es weitergeht. Auch wenn uns unsere Fans jetzt sehr fehlen, wissen wir, dass sie irgendwann in die Halle zurückkehren dürfen.

Bei Geisterspielen sind die Rufe der Spieler im TV gut hörbar. Gibt es jemanden, der sich verbal jetzt zusammenreißen muss?

Ich, wenn ich mit meinen Mitspielern hart ins Gericht gehe (lacht). Nein, in der Hitze des Gefechts fallen laute Worte, aber das ist nicht so arg. Und wenn ich schimpfe, dann meistens in meiner Muttersprache Serbokroatisch.

Zuletzt setzte es für Ihr Team Niederlagen gegen Wien und Graz. Woran hakt es?

Wir sind noch eine recht neu zusammengestellte Mannschaft. Dann kommt dazu, wenn jemand gesundheitlich leicht angeschlagen ist, dass der nun lieber dem Training fernbleibt. Aber da geht es anderen Teams nicht anders.

Machen Sie, die Spieler, sich Sorgen um die Zukunft des österreichischen Profi-Basketballs?

Die Sorge ist da, aber was bleibt uns anderes übrig als die Hoffnung? Auf der einen Seite dürfen wir nicht ängstlich sein, müssen versuchen, mit dem Virus leben zu lernen. Auf der anderen hoffen wir, dass irgendwann eine Impfung kommt und dass Regierung und WHO die Lage im Griff haben.

Müssen Sie, alle Spieler, mit Gehaltseinschnitten rechnen?

Da möchte ich nicht ins Detail gehen, weil es eine Sache zwischen den Spielern und den Vereinen ist. Nur so viel: In einer Ausnahmesituation wie jetzt bleiben uns genau wie wohl jedem anderen auch Einschnitte nicht erspart.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at