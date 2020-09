Die wilde Hatz um den Attersee

Etwas Vergleichbares sucht man in Europa vergeblich. Der "ASVÖ King of the Lake", ein Rad-Zeitfahren auf gesperrter Strecke rund um den Attersee, geht diesen Samstag zum bereits zehnten Mal über die Bühne. 1300 Radsportler aus dem Profi- und Amateurbereich kurbeln dann auf der Jagd nach schnellen Zeiten von der Marina in Kammer-Schörfling ausgehend 47,2 Kilometer um den malerischen See im Salzkammergut.

Eine Absage stand für OK-Chef Erwin Mayer vom Radsportverein Atterbiker in Corona-Zeiten nicht lange zur Debatte. "Wir wurden sogar von der Behörde ermuntert, das Ganze zu machen, weil es einzigartig ist in dieser Region", sagt Mayer.

So wird es heuer zwar kein Festzelt und nur eine reduzierte Ausschank geben, doch die Rad-Party soll ohnehin wieder auf der Strecke steigen. "Ein richtig lässiges Rennen", sagt auch Riccardo Zoidl, der Österreich-Rundfahrt-Gewinner von 2013. Er wurde nun für die Rad-WM am 27. September in Imola nachnominiert für Österreichs Team und bestreitet am Attersee die Generalprobe. Vorjahres-Sieger und Lokalmatador Felix Hermanutz kann sich auch mit anderen heimischen Topleuten wie U23-Zeitfahrmeister Tobias Bayer messen. "Das macht für viele auch den Reiz aus, seine Zeit mit der der Profis vergleichen zu können", sagt Mayer, der heuer erstmals ein 10er-Mannschaftszeitfahren einführt. Und als Veranstalter sogar selbst Dopingtests bei der NADA bestellt und bezahlt. In Österreich normal nicht Usus.

Die hervorragende Organisation macht sich bezahlt. Auch heuer waren bei Anmeldungsstart in nur wenigen Minuten alle Plätze ausgebucht.

