Die Weltspitze macht heuer einen Bogen um Linz

In den vergangenen Jahren hatten die Austrian Open als Teil der elitären Platinumserie die versammelte Tischtennis-Weltspitze in Linz versammelt. Gestern musste das für Mitte November geplante Event wegen parallel angesetzter Top-Turniere in einer "Blase" in China abgesagt werden.

"Das ist eine Sauerei", hatten die OÖN dazu vor zwei Wochen schon getitelt. Ein Artikel, der sogar den Weg ins Büro des Tischtennis-Weltverbands (ITTF) in Singapur fand. Das behauptet jener Mann, von dem das damalige Titelzitat stammte: Hans Friedinger. Woher der Präsident von Österreichs Verband (ÖTTV) das mit dem Bericht so genau wissen will? Er hat einen Brief von Steve Danton, der rechten Hand von ITTF-Boss Thomas Weikert, erhalten, in dem dieser sich in Anspielung auf die "Sauerei" beim Oberösterreicher entschuldigte.

Obwohl hörbar geschmeichelt, sagte Friedinger gestern: "Ich bin noch immer aufgebracht." Derartig "überfahren" vom Kurs der ITTF, forderte er einerseits eine Aufwandsentschädigung von 20.000 Euro, andererseits die Zusicherung, dass Linz nächstes Jahr wieder Teil der Platinumserie ist. Für Letzteres gebe es eine mündliche Zusage.

Beim Weltcup in der chinesischen "Blase" wird Sofia Polcanova ab 8. November ihr Comeback feiern. Vier Monate nach der Hüft-OP kommt das Turnier für die 26-Jährige zwar noch etwas zu früh, mit Blick auf die Setzung bei Olympia sind die Punkte jedoch sehr verlockend. Darüber hinaus ist sie erstmals für die Grand Finals der besten 16 qualifiziert. "Allein für die Teilnahme dort bekommt man 8000 Dollar", so Polcanova. (pue)

