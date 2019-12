Die weibliche Palastrevolution

Der Alexandra Palace zu London, rund um die Weihnachtszeit Schauplatz der Darts-WM, hat eine neue Königin: Fallon Sherrock. Nicht genug, dass die 25-Jährige als erste Frau überhaupt ein WM-Spiel gegen einen Mann gewann, warf die gelernte Friseurin aus Milton Keynes (Eng) am Samstag mit dem Wiener Mensur Suljovic nun einen Mitfavoriten mit 3:1 aus dem Turnier.

"Walking along, singing a song. Walking in the Sherrock-Wonderland", sangen die 3000 Zuschauer inbrünstig den abgeänderten Weihnachtsklassiker. Ein Lied, dem im Darts-Mekka "Ally Pally", wie der Alexandra Palace genannt wird, eine spezielle Rolle zukommt. Mit der dort üblichen Version "Taylor-Wonderland" wurde nämlich einst Phil Taylor gehuldigt, der mit 14 Weltmeistertiteln als "Godfather" des Darts-Sports gilt. "Das war absolut brillant, Fallon Sherrock", freute sich der bereits zurückgetretene 59-Jährige mit der "Queen of Darts", als die sie von Hallensprecher John McDonald vorgestellt wurde.

Suljovic war zu "sanft"

Suljovic wurde seinem Kampfnamen "The Gentle" (der Sanfte) etwas zu sehr gerecht. Während der 47-Jährige, der wie erwartet das Publikum gegen sich hatte, an seiner Nervenstärke scheiterte, beeindruckte Sherrock mit ihrer Treffsicherheit auf die zum Leg-Gewinn benötigten Doppelfelder. Bei zehn dieser 15 Check-out-Versuche brachte sie den Pfeil ins Ziel – eine überragende Quote.

"Ich warte immer noch darauf, dass ich das begreifen kann", sagte Sherrock, für die das Märchen weitergeht. Am Freitagnachmittag ist sie gegen ihren Landsmann Chris Dobey – Nummer 22 der Welt – neuerlich Außenseiterin (14.45 Uhr live auf DAZN und Sport1). "Ich habe bewiesen, dass wir (Frauen; Anm.) jeden schlagen können", sagte Sherrock, die die Experten schon mehrfach Lügen gestraft hat.

Wegen des Hypes, der nach ihrem Erstrundensieg über Ted Evetts entstanden war, wurde befürchtet, dass sie den Fokus verlieren könnte. Sherrock wurde von einer TV-Station zur nächsten gereicht. Noch am Morgen des Spiels gegen Suljovic unterzeichnete sie einen Sponsorenvertrag. Vielmehr scheint sie den Trubel sogar zu genießen. "Ich hätte mir das alles niemals vorstellen können – prominent zu sein, im Fernsehen zu sitzen. Ich liebe es und will, dass das nie aufhört."

Und auf die Frage, ob sie den Titel gewinnen könne, lautete die selbstbewusste Antwort der Mutter eines fünfjährigen Sohnes: "Warum nicht?" Dann wäre die Palastrevolution endgültig perfekt.