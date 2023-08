Die Vuelta kommt Tobias Bayer ziemlich spanisch vor

Mit der Vuelta nimmt am Samstag in Barcelona die dritte und letzte große Landesrundfahrt der Radprofis Fahrt auf. Sowohl den italienischen Giro (Primoz Roglic) als auch die Tour de France (Jonas Vingegaard) hat heuer der Jumbo-Rennstall gewonnen, ein weiterer Sieg beim spanischen Klassiker wäre ein "Hattrick", der noch keinem Radteam gelungen ist.

Österreichs Beitrag zur Vuelta heißt Tobias Bayer. Der 23-Jährige aus Straß im Attergau sitzt für das Alpecin-Team zum zweiten Mal bei der Spanien-Rundfahrt im Sattel. Im Vorjahr musste er nach einem Sturz auf der zwölften Etappe verletzt aufgeben. Heuer will er bis zur Zielankunft am 17. September in Madrid dabei sein. Die Vorfreude ist groß, der Respekt auch. "Ich habe zuletzt gut und viel trainiert und fühle mich sehr gut", sagt Bayer, der sich unter anderem mit einem Höhentrainingslager in Frankreich und einer Tempo-Bolzerei auf dem Zeitfahr-Bike auf einer belgischen Rennstrecke für die Vuelta in Form gebracht hat. In die Freude, bei diesem Klassiker dabei sein zu können, mischt sich auch etwas Skepsis, was den Etappenplan betrifft. "Der ist leider typisch spanisch", sagt Bayer und meint damit die vielen Höhenmeter, die in den nächsten drei Wochen von den Radprofis bewältigt werden müssen. "Die haben praktisch bei jeder Etappe vor dem Ziel noch einen Berg eingebaut." Zwei Höhepunkte sind die Ankünfte am Tourmalet (13. Etappe) bei einem von zwei Abstechern nach Frankreich und am gefürchtet steilen Angliru (17. Etappe). Insgesamt 3000 Kilometer stehen auf dem Plan, wirklich flach ist nur die Schlussetappe am 17. September nach Madrid.

Jumbo geht auf den Hattrick los

Dort möchte wieder das Jumbo-Team jubeln, das im Kampf um den Vuelta-Sieg mit Roglic und Vingegaard beide Topstars ins Rennen schickt. Den Jumbo-Höhenflug vereiteln wollen allen voran der belgische Titelverteidiger Remco Evenepoel, Ineos-Altstar Geraint Thomas und das UAE-Tandem mit Juan Ayuso und Joao Almeida. "Wir sind mit diesem Team für alles bereit. Das große Ziel ist es, mit Roglic oder Vingegaard Madrid im roten Trikot zu erreichen", ist Jumbo-Sportdirektor Marc Reef zuversichtlich, dass sein Rennstall auch beim dritten Klassiker des Jahres den Sieg als Ernte einfahren kann.

Das Alpecin-Team von Tobias Bayer will die diesjährige Serie fortsetzen, bei jeder Grand Tour mindestens eine Etappe zu gewinnen. Sprint-Spezialist Kaden Groves ist der Chef. Bayer will in einer Fluchtgruppe aufzeigen. Frisch genug fühlt er sich, obwohl er heuer schon rund 20.000 Radkilometer in den Beinen hat. "Für einen Profi ist das normal."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl