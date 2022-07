Die Tour führt nun auf heißes Pflaster

Nach drei zweiten Plätzen packte Wout Van Aert (Jumbo), der Führende der Tour de France, gestern auf den 171,5 Kilometern von Dünkirchen nach Calais die Brechstange aus. Er machte sich auf der vierten Etappe bei der letzten Bergwertung elf Kilometer vor dem Ziel oben aus dem Staub und kam solo als Gewinner ins Ziel. Im Sprint der Verfolger wurde sein belgischer Landsmann Jasper Philipsen (Alpecin) Zweiter. Van Aert baute damit auch die Gesamtführung aus, liegt nun bereits 25 Sekunden vor Yves Lampaert (Quick Step).

Dass sich diese Rundfahrt nicht nur im Hochgebirge und im Zeitfahren entscheidet, dafür sind Tage wie heute verantwortlich. Die Fahrt von Lille nach Arenberg Porte du Hainaut hat auf 157 Kilometern eine besondere Prüfung "in der Hölle des Nordens" parat.

Die Tour-Organisatoren bauen wie zuletzt 2018 Kopfsteinpflasterpassagen des Frühjahrsklassikers Paris–Roubaix ein. Und damit ist ein wilder Ritt garantiert. Vor allem die leichtgewichtigen Kletterer sind auf den ruppigen Abschnitten in der Defensive. Hektik vor diesen ist garantiert, wilde Positionskämpfe auf den schmalen Straßen und leider auch Defekte und Stürze. Elf Pavé-Abschnitte über insgesamt 20 Kilometer Pflastersteine sind zu absolvieren. "Es ist jedes Mal völlig unberechenbar. Es kann in einigen Passagen super laufen und auf einmal stehst du mit kaputtem Hinterrad am Straßenrand", sagt der Wolfsegger Michael Gogl, wie sein Alpecin-Kapitän Mathieu van der Poel einer der Klassiker-Spezialisten im Feld. Diese sind heute im Vorteil. Und zu ihnen zählt als dreifacher Querfeldein-Weltmeister natürlich auch Van Aert.