Die Tour de France wird eine steile Angelegenheit

Ein Start am Samstag in Bilbao, drei Wochen später der traditionelle Einlauf auf den Champs-Elysees in Paris, dazwischen viele Berge und insgesamt 3399,5 Kilometer – bei der 110. Tour de France ist die Welt erneut im Gelbfieber. Das Gastspiel: Der Grand Depart findet diesmal im Baskenland statt. Es ist bereits der 25. Start der Tour im Ausland, letztes Jahr rollte die "Grande Boucle" noch in Kopenhagen vom Stapel. Hunderttausende Fans werden auch diesmal zu erwarten sein. "In der Region