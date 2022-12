Die Swans zeigten den Flyers die Grenzen auf

Urald King ist in der Luft eine Macht.

Das war kein leeres Versprechen: 1200 Fans hatten die Welser Raiffeisen-Arena am Stefanitag in ein Tollhaus verwandelt, die Defensiv-Leistung der Flyers konnte im 102. Basketball-Derby gegen die OCS Swans nicht ganz mit der Kulisse Schritt halten. Die Gäste aus Gmunden behielten mit 98:87 (57:44) die Oberhand, feierten bewerbsübergreifend den siebenten Erfolg in Serie und stellten in der Ewigen Bilanz auf 74:28 Siege.

Das war auch ein Verdienst von US-Legionär Urald King, der in der Luft eine Macht ist. Der 1,98 Meter große 32-Jährige verbuchte ein sogenanntes "Double double" mit zweistelligen Statistik-Werten bei Punkten (16) und Rebounds (14).

Die Welser waren zwar stark gestartet (11:6-Führung), dann aber zusehends in Foulprobleme geraten. Gmunden bekam 42 Freiwürfe zugesprochen, die "Korbjäger" vom Traunsee tobten sich offensiv aus. Vor allem vor der Pause. Wer wie die Flyers 57 Punkte des Gegners in 20 Minuten zulässt, steht normalerweise auf verlorenem Posten. War letztlich auch so.

Demnächst ist Besserung in Sicht. Die Messestädter präsentierten vor dem Duell mit dem Lokalrivalen eine Verstärkung auf der Point-Guard-Position. Neu an Bord ist der 25-jährige Amerikaner Terrell Allen, der zuletzt für den nordmazedonischen Klub Kurmanovo aktiv gewesen war. Der 1,91 Meter große Athlet begann seine Karriere im College der renommierten Universität Georgetown, wo er in seinem Senior-Jahr keinen Geringeren als die NY-Knicks-Legende Patrick Ewing (1326 NBA-Matches, Olympiasieger 1992) als Coach hatte.

Der neue Welser US-Legionär Terrell Allen (li.) mit Flyers-Obmann Michael Dittrich.

Wann Allen sein Debüt in Wels geben wird, steht in den Sternen. Die Matches in St. Pölten (Donnerstag) und Klosterneuburg (6. Jänner) sowie zu Hause gegen die Vienna Timberwolves (8. 1.) dürften sich aufgrund bürokratischer Hürden nicht bewerkstelligen lassen.

Allen ist der sechste Legionär im Team – neben Austen Awosika, dem Knieprobleme zu schaffen machen, Arvydas Gydra, Donovan Smith, dem aufstrebenden Chase Jeter (gestern Topscorer mit 28 Punkten und elf Rebounds) und Christian von Fintel. "Wir haben lange versucht, ohne weitere Verpflichtung durch die Saison zu kommen. Doch jetzt waren wir gezwungen zu reagieren", sagte Flyers-Coach Sebastian Waser.

Am Vorhaben, heimische Talente an das Profigeschäft heranzuführen, ändert das nichts. Beste Beispiele sind Gavrilo Tepic (21) und Starlin Inoa Gil (19), die große Fortschritte gemacht haben.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport