Die Swans müssen die Koffer packen

Für Gmunden war erwartungsgemäß im Basketball-Semifinale der Qualifikation zur Champions League Endstation. Die OCS Swans unterlagen dem 20-fachen dänischen Meister Bakken Bears in Belgrad deutlich 65:83 (26:45).

Nach einem Blitzstart (7:4/3.) waren die Schützlinge von Anton Mirolybov exakt acht Minuten ohne Korb geblieben, der Favorit schlug aus dieser Schwächephase gnadenlos Kapital und zog mit einem 20:0-Run auf und davon. "Das ist eine andere Welt, das muss man anerkennen", sagte Geschäftsführer Richard Poiger, der die Moral seines Teams lobte. Das dritte Viertel ging deutlich an die Oberösterreicher (20:10). Ein Achtungserfolg, der auch Harald Stelzer gefiel. "Wir haben alles versucht, aber die Bears sind körperlich eine andere Liga, in der Luft eine Macht. Außerdem hatten wir schon ein Match (82:80 gegen Pärnu, Anm.) in den Beinen", erläuterte der Finanzchef.

Für die Gmundner, bei denen gestern Toni Blazan mit 13 Punkten Topscorer war, geht es heute zurück in die Heimat. Am Donnerstag wird die nationale Meisterschaft mit dem Supercup in Wien gegen den BC Vienna eröffnet.

Auf internationalem Parkett werden die Swans wieder ab 12. Oktober im Einsatz sein – dann in der Gruppenphase des Europe Cups. Bis dato steht mit dem türkischen Vertreter Gaziantep erst ein Gegner fest. Verlieren die Bakken Bears das Finale des Quali-Turniers in Serbien, werden sie wieder mit den Swans in einem Boot sitzen. "Ehrlich? Noch einmal brauchen wir sie nicht", gestand Stelzer. (alex)