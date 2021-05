Die Swans melden sichim Titelrennen zurück

Bravo! Es ist wieder alles offen in der Best-of-5-Finalserie der Basketball-Superliga. Beim Stand von 1:1 geht es am Donnerstag (20.15 Uhr, ORF Sport+ und Sky) in der Volksbank-Arena über dem Traunsee weiter. Mit einem Herausforderer, der Lunte gerochen hat. Gmunden schaffte mit einem souveränen 83:65-(39:24)-Auswärtssieg über Titelverteidiger Kapfenberg das „Rebreak“.

Die Swans sind lernfähig. Sie haben alle bei der 80:86-Heimniederlage in Spiel 1 offensichtlichen Defizite ausgemerzt und in Stärken verwandelt. Die Schützlinge von Anton Mirolybov traten defensiv wesentlich aggressiver in Erscheinung, auch unter dem Korb waren Stephon Jelks & Co. eine Macht, während sich die unkonzentrierten Bulls aus der Steiermark viele Ballverluste leisteten. Gmundens fünfter Play-off-Auswärtserfolg in Folge war ungefährdet. Dieser Schritt kann ein sehr wichtiger gewesen sein auf dem Weg zum fünften Meistertitel, dem ersten seit 2010. Topscorer war der diesmal überragende Swans-Kapitän Enis Murati mit 27 Punkten.