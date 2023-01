Die Swans haben Lust auf mehr

So sehen Sieger aus.

Konkreter gesagt jene der Superliga, in der die OCS Swans aktuell Zweite hinter Titelverteidiger BC Vienna sind.

Pikanterweise gastieren die Wiener am Sonntag (17.30 Uhr) im Raiffeisen-Sportpark oberhalb des Traunsees. Dann geht es für Gmunden um den bereits 13. Pflichtspielsieg in Folge. Die Aussicht auf das zweite Double der Klubgeschichte spornt jedenfalls an, der erste Coup gelang im Jahr 2010.

Mehr zum Cupsieg:

Bildergalerie: Gmundner Swans sind Basketball-Cupsieger

