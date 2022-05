Die Swans aus Gmunden flogen zum Final-Auftakt nicht hoch genug

Es kommt nicht oft vor, dass in der Heimstätte des BC Vienna der Bär steppt. Aber in einer Basketball-Superliga-Finalserie ist alles anders. Gegner Swans Gmunden brachte jede Menge Schlachtenbummler zum ersten von maximal fünf Endspielen mit in die Bundeshauptstadt. Die lautstarken Anfeuerungsrufe vermochten den „Korbjägern“ vom Traunsee aber nicht jene Flügel zu verleihen, die es gebraucht hätte, um zu bestehen. Die Wiener, die 2013 ihren bis dato einzigen Meistertitel erobert hatten, wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen 83:63 (38:34).

Noch ist nichts verloren für die Swans, die am Donnerstag (19 Uhr, ORF Sport+ und Sky) in der heimischen Volksbank-Arena im zweiten von maximal fünf Duellen auf 1:1 stellen wollen. „Zuhause sind wir stark. Wir wissen, dass etwas möglich ist“, sagte Kapitän Daniel Friedrich. Die Statistik spricht freilich für die Wiener, die fünf von sechs Saison-Begegnungen für sich entschieden haben.

Das bis dato letzte Match am Traunsee ging jedoch an die Swans. Die Gmundner sind in dieser Post-Season zu Hause noch ungeschlagen. Im Viertelfinale gegen die Raiffeisen Flyers Wels (3:1) gab es ebenso zwei Heimsiege wie im Semifinale gegen die Oberwart Gunners (3:0).

„Wir machen zu viele Eigenfehler“

Für die Swans geht es um den sechsten Meistertitel, der Weg dorthin ist steinig. Das liegt wohl auch daran, dass Enis Murati Gmunden im Sommer 2021 verlassen hat und dem Lockruf des Krösus aus Wien gefolgt ist. Der 33-jährige Nationalspieler weiß. dass sich der Fokus in dieser brisanten und intensiven Serie (auch) auf ihn richtet. Murati scheint damit klarzukommen, er verbuchte die ersten Punkte des Abends.

Nach dem ausgeglichenen ersten Viertel führten die Wiener 18:17, es entwickelte sich ein zunächst hochklassiges Match zwischen den beiden besten Teams der Republik. Gmunden hatte Vorteile am Rebound, der BC Vienna war treffsicherer und baute seinen Vorsprung sukzessive aus. „Wir machen zu viele Eigenfehler. Da spielt die Nervosität auch mit“, sagte Toni Blazan beim Sky-Interview in der Halbzeitpause (38:34 für Wien). „Die hohe Intensität sollte nicht das Problem sein“, ergänzte der 30-Jährige.

Der BC Vienna profitierte von seiner bärenstarken Defensive, Gmunden (zum vierten Mal in Folge im Liga-Finale) fand kein probates Mittel. „Wir müssen die Turnover reduzieren“, schwor Coach Anton Mirolybov, der seinen Vertrag bis Sommer 2023 verlängert hatte, seine „Schwäne“ gegen Ende des zweiten Viertels ein.

Alle Anweisungen fruchteten nicht. „Wenn wir nicht exekutieren, funktioniert das nicht“, sagte der Finne (ein bisschen böse) und blickte skeptisch auf das Scoreboard. Nach dem dritten Viertel, in dem den Swans nur 13 Punkte gelangen, lagen die Wiener 61:47 voran. Die Hoffnung auf eine denkwürdige Aufholjagd erfüllte sich nicht.

Die Wiener zeigten eine kompakte Teamleistung. Das war auch ein Verdienst von Jozo Rados (15 Punkte), der von 2010 bis 2013 das Trikot der Gmundner getragen hatte. Den relativ wertlosen Titel des Topscorers teilte sich Rados mit seinem Gegenüber Blazan (ebenfalls 15 Zähler).