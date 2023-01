Die Steelvolleys waren unantastbar

Der Spitzenreiter der Austrian League fertigte Purgstall in der SMS Kleinmünchen 3:0 (15, 18, 16) ab. "Wir konnten die Gegnerinnen in jeder Aufstellung in Schach halten", sagte Coach Facundo Morando, der den gesamten Kader zum Einsatz gebracht hatte. Topscorerin war die erst 17-jährige Emma Hohenauer mit zehn Punkten. Kein Spielglück hatten die Herren des UVC McDonald’s Ried, die bei Tabellenführer Tirol deutlich 0:3 (-15, -18, -19) unterlagen.

