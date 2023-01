Die Steelvolleys waren chancenlos

Die Oberösterreicherinnen mussten sich in der SMS Kleinmünchen dem ungarischen Spitzenteam Bekescsaba 0:3 (20:25, 19:25, 17:25) geschlagen geben. "Wir haben einige Dinge gut gemacht, im Verlauf der Sätze ist der Druck der Gegnerinnen aber zu groß geworden. Die Niederlage war keine Überraschung", sagte Steg-Coach Facundo Morando.

Am Mittwoch (18 Uhr) bekommen es die Linzerinnen mit dem ukrainischen Team SC Dnipro, das wegen des Krieges in der Heimat vom tschechischen Verband aufgenommen wurde, zu tun. Am Donnerstag (18 Uhr) wartet Kastela aus Kroatien.

