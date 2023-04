Die Steelvolleys verloren den Krimi in Wien

Hart umkämpfte Ballwechsel in Wien

Die Oberbank Steelvolleys Linz/Steg können am Sonntag (20.25 Uhr) vor heimischem Publikum in der Sport-Mittelschule Kleinmünchen noch nicht Meister werden. Dort geht die Best-of-5-Finalserie beim Stand von 1:1 in ein drittes Match.

Die Titelverteidigerinnen verloren Spiel zwei beim ehemaligen Serien-Champion Sokol/Post nach hartem Kampf 2:3 (25:22, 22:25, 23:25, 25:23, 9:15). Es war ein echter Krimi, der im Budocenter vor den Augen von Sportminister Werner Kogler über die Bühne ging. Phasenweise boten beide Teams hochklassige Leistungen.

Die Linzerinnen sparten nicht mit Kritik. „Gratulation an Sokol/Post. Wir haben unsere Chancen nicht genützt“, sagte Kapitänin Lisa-Marie Hager. „Sokol hat sehr gut verteidigt und mutiger als wir gespielt. Am Ende ist uns die Luft ausgegangen“, analysierte Sophie-Marie Maass.

Eine Meisterfeier - für wen auch immer - wird es frühestens am am 27. April geben. Dann steht das vierte Duell in Wien auf dem Programm.

