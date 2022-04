Die Steelvolleys müssen in die Verlängerung

Das kam ziemlich überraschend. Hunderte erwartungsfrohe Fans, darunter der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, waren in die Sport-Mittelschule Kleinmünchen gepilgert, um den dritten Meistertitel der Steelvolleys (nach 2019 und 2021) zu feiern. Doch daraus wurde (vorerst) nichts. Die Damen von Sokol/Post, die in den ersten beiden Finalspielen (jeweils 0:3) absolut chancenlos gewesen waren, wurden zum Partyschreck.

Die Wienerinnen feierten nach 107 Minuten einen 3:1-(22:25, 25:19, 25:18, 25:23)-Auswärtssieg und verkürzten in der Best-of-5-Serie auf 1:2. Damit fällt die Entscheidung frühestens morgen (20.15 Uhr, ORF Sport+) in der Posthalle, auf ein Alles-oder-nichts-Match am Samstag in Linz wollen es die Oberösterreicherinnen auf keinen Fall ankommen lassen.

"Wir waren in der Annahme nicht so stabil und nicht so richtig im Spiel drinnen. Wir müssen uns jetzt abputzen und analysieren", sagte Steg-Coach Roland Schwab, der sich mit dem sechsten Titel im sechsten Jahr beim Klub zum Damen-Nationalteam verabschieden möchte. Doch Sokol/Post gibt sich nicht geschlagen, die Moral im Team ist groß. "Wir haben nicht erwartet, dass sie so stark sein würden. Vielleicht waren wir ein bisschen nervös, das Kämpferische hat ein bisschen gefehlt", sagte Steg-Mittelblockerin Andrea Duvnjak, die sich im ersten Endspiel einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Gestern feuerte die 20-Jährige im schwarzen Vereinstrikot ihre Kolleginnen von der Bank aus an. Letztlich ohne Erfolg. Nach gewonnenem ersten Satz riss der Faden. "Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir den Titel holen. Wir müssen jetzt einfach Gas geben", betonte Duvnjak.

Premierentitel für "Nordmänner"

Im Gegensatz zu Steg machten die "Nordmänner" der Union Waldviertel kurzen Prozess und sicherten sich mit einem 4:0 in der Best-of-7-Serie gegen Aich/Dob den ersten Meisterpokal in der Klubgeschichte. "Ich habe 37 Jahre lang an dem Ding gearbeitet – von der Unterliga bis zu dieser Goldmedaille", war Waldviertel-Manager Werner Hahn begeistert.