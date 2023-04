Die Steelvolleys haben das Triple im Visier

Die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg greifen in der am Ostersonntag (20.25 Uhr, ORF Sport+) in der Sport-Mittelschule Kleinmünchen beginnenden Best-of-5-Finalserie der Austrian Volley League (AVL) gegen Rekord-Champion Sokol/Post nach dem Triple.

Den Supercup und den nationalen Pokal haben die Oberösterreicherinnen bereits für sich entschieden, jetzt spricht nicht nur der Heimvorteil für das Team um Kapitänin Lilly Hager ("Eine Finalserie ist immer speziell"). Steg ist zuhause seit einem Jahr und gegen die Finalkontrahentinnen seit fünf Partien ungeschlagen. Das sind optimale Vorzeichen für den insgesamt vierten Meistertitel.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch im Vorjahr war Sokol/Post der Endspielgegner, die Serie endete 3:1 zugunsten der Steelvolleys. Und heuer? "Wir haben das Potenzial, dominant aufzutreten und Druck auszuüben", zeigt sich Trainer Facundo Morando optimistisch. An lautstarker Unterstützung sollte es nicht mangeln. Die Linzerinnen laden Volleyball-Vereinsgruppen (ab fünf Personen) kostenlos zu den Heimspielen ein.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport "Ich konnte fünf Monate lang nicht g’scheit gehen" LINZ. Volleyball: Wie eine Verletzung den kometenhaft von Andrea Duvnjak unterbrach und ihr zweites Standbein stärkte. "Ich konnte fünf Monate lang nicht g’scheit gehen"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.