Die Stars machten für die Rams den Unterschied

Das Risiko machte sich bezahlt: Die Los Angeles Rams wurden in der Super Bowl ihrer Favoritenrolle gerecht und bezwangen die Cincinnati Bengals im Finale der American-Football-Liga NFL mit 23:20. "Ich bin so stolz auf dieses Team. Es sind so viele großartige Spieler in dieser Mannschaft", sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford im Konfettiregen.

Stafford war eine von mehreren hochkarätigen Neuverpflichtungen, mit denen sich die Rams den Weg zur Vince-Lombardi-Trophy ebneten. Am Ende machten die Stars auch den Unterschied aus. Stafford, der davor elf Saisonen mit Detroit dem Erfolg nachgelaufen war, gelang dasselbe Kunststück wie im Vorjahr Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers: Der 34-Jährige holte im ersten Jahr bei einem neuen Team in dessen Heimstadion die Super Bowl. Er warf drei Touchdown-Pässe, den ersten auf den während der Saison erworbenen Odell Beckham junior, der nach der Partie Freudentränen weinte, obwohl er mit einer Knieverletzung ausschied. Die weiteren zwei empfing Cooper Kupp, der als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde. Den Triumph besiegelte Aaron Donald, der den letzten Angriff der Bengals stoppte. "Ich wollte das so sehr", sagte der beste Verteidiger seiner Generation.

Der 29-Jährige war wie Stafford am Ziel seiner Träume – wobei der Quarterback den Sieg wohl anders einordnete: Vor zwei Jahren war bei seiner Ehefrau Kelly ein Gehirntumor diagnostiziert worden, der erfolgreich operiert werden konnte. Auch Passempfänger Van Jefferson dachte nicht nur an die Party: Unmittelbar nach der Siegerehrung führte sein Weg ins Spital – bei seiner Frau Samaria setzten auf der Tribüne die Wehen ein, unmittelbar nach dem Super-Bowl-Sieg wurde der 25-Jährige zum dritten Mal Vater.

Jüngster Super-Bowl-Coach

Vor zwei Jahren hatten die Rams noch gegen die New England Patriots in der Super Bowl verloren. Trainer Sean McVay zog die richtigen Schlüsse – und ist nun mit 36 Jahren der jüngste Chefcoach der Super-Bowl-Geschichte mit einem Titel. Die aggressive Transferpolitik lief ganz den sonstigen NFL-Gepflogenheiten entgegen: Normalerweise gelten Picks bei der Auswahl der besten College-Spieler als größtes Kapital. Dieses tauschten die Rams gegen Elitekönner ein. Deswegen sind sie nun im Ende April, wenn die Talente an die 32 Teams verteilt werden, erst an der Reihe, wenn mehr als 100 der besten Spieler schon vergeben sind. Deshalb wird es eine Herausforderung, das Niveau zu halten.

Die unterlegenen Bengals sind hingegen auf dem Weg nach oben. "Natürlich tut es weh, aber wir hatten ein großartiges Jahr", sagte Quarterback Joe Burrow. "Wir haben noch immer etwas zu feiern." Geht die Entwicklung weiter, dürfte der 25-Jährige weitere Chancen auf einen Super-Bowl-Ring bekommen.