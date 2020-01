Die Sportwelt trauert um Kobe Bryant

Die Sportwelt trauert um einen der größten Basketballspieler der Geschichte: Kobe Bryant ist am Sonntag im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas (Kalifornien) ums Leben gekommen. Vier weitere Insassen sollen den Absturz nicht überlebt haben. Darunter soll auch Gianna (13), eine der vier Töchter von Kobe Bryant gewesen sein. Schlechte Wetterverhältnisse (Nebel) sollen ein Mitgrund für den Absturz gewesen sein.

Kobe Bryant, in Philadelphia geboren, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Italien. 1996 wurde er von den Charlotte Hornets gedraftet, die ihn sofort an die Los Angeles Lakers weitergaben, für die Bryant seine gesamte 20-jährige NBA-Karriere lang spielte.

Olympia-Gold 2008 und 2012 Bild: Gepa

Seine Erfolgsliste ist unendlich lang: Fünf Mal führte er sein Team zum Meistertitel in der nordamerikanischen NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Mit 33.655 geworfen Punkte liegt Bryant auf Platz vier der ewigen Bestenliste. Erst am Wochenende hatte ihn LeBron James in dieser Wertung überholt. Seinen Spitznamen „Black Mamba“, hatte er sich selbst verpasst, weil er sich die Fähigkeiten der gleichnamigen Schlange in Schnelligkeit und Präzision als Vorbild genommen hatte.

Rücktritt im Jahr 2016

Erst vor drei Jahren hatte Bryant unter Tränen seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekanntgegeben. Zu groß waren die Schmerzen am Ende gewesen. Ein Achillessehnenriss hatte ihn davor lange Zeit außer Gefecht gesetzt.

Mit seiner Gattin Vanessa Bild: APA

Kobe Bryant war nicht unumstritten und polarisierte. Die Nation liebte ihn, als er 2008 mit dem amerikanischen Nationalteam Olympia-Gold holte. Viele wendeten sich von ihm ab, als er sich 2003 nach Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten musste. Das Verfahren wurde die Anklage zurückgezogen. Auch für die Trainer war der Superstar Bryant nicht immer leicht zu handhaben.

Er ließ die Erfolge für sich sprechen. 18 Jahre in Folge wurde er stets ins NBA-All-Star-Team gewählt. Seine 81 Punkte im Spiel gegen Toronto im Jahr 2006 wurden in der NBA-Geschichte nur ein einziges Mal übertroffen. Der Sport verliert einen ganz Großen.