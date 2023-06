Als der damalige Bürgermeister Franz Hillinger am 3. März 1977 eine Ausstellung unter dem Titel "Sportstadt Linz" eröffnete, mag das in dieser Zeit vielleicht treffend gewesen sein. Später sollten allerdings dunkle Wolken aufziehen – nicht nur infrastrukturell, sondern auch, was die überschaubaren Erfolge – vor allem in Teamsportarten – anbelangte.