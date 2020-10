Die Sportlerwahl-Allianz aus dem Schwimmbecken

Die ersten eintrudelnden Stimmenpakete sowie die Votingzahlen auf nachrichten.at zeigen: Die 46. OÖN-Sportlerwahl kommt gerade gehörig in Fahrt. Zwei, die im wahrsten Sinne des Wortes vorne mitschwimmen, sind Cornelia Pammer und Bernhard Reitshammer. Die Allianz von Oberösterreichs derzeit besten Schwimmern war laut Pammer sowieso logisch: "Das brauchten wir uns nicht einmal auszumachen." Bei der 20-Jährigen vom USC Traun legt sich die eigene Familie ins Zeug, darunter Oma Ruth. Obwohl schon über 70 Jahre, stimmt sie praktisch täglich im Internet ab. "Sie ist da voll fit, hat sogar eine eigene Facebookseite", sagt Enkelchen Cornelia stolz.

Gestärkt aus der Krise

Bei Reitshammer rührt unter anderem Schwester Caroline die Werbetrommel. "Seitdem sie mit dem aktiven Schwimmsport aufgehört hat, verfolgt sie meine Karriere mit noch mehr Eifer", erzählt Reitshammer von der 29-Jährigen, die sich als Trainerin in Innsbruck engagiert. Was die Leistungen ihres Bruders betrifft, durfte sich Caroline heuer ja über dessen erstmalige Olympia-Qualifikation freuen. Dass ihm das Limit ausgerechnet nach dem Lockdown gelang, überraschte den ASV-Linz-Athleten selbst. Denn der fünfwöchige Zwangsstopp, der die längste Wasserpause seiner Karriere war, hatte ihn ein wenig zweifeln lassen. "Als ich nicht gewusst habe, wann ich wieder schwimmen darf und ob Olympia überhaupt stattfindet, war das eine kleine Krise für mich", berichtet der 26-Jährige.

Die gemachten Erfahrungen lassen Reitshammer nun mit mehr Ruhe auf das blicken, was pandemiebedingt noch kommen könnte: "Auch weil ich glaube, dass die Einschränkungen für den Sport nicht mehr so rigoros werden." Dass die OÖN-Wahl trotz des so turbulenten Sportjahres ausgetragen wird, ist für den Heeressportler ein Zeichen von Normalität. "Ich weiß, dass heuer nicht jeder sein ganzes Potenzial zeigen konnte, aber es wäre sehr schade, wenn die geschafften Leistungen nicht honoriert würden."

