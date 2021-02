"Die Schulmedizin weiß bei mir nicht mehr weiter"

Katharina Holzer ist zwar erst 22 Jahre alt, in ihrem Volleyball-Leben hat sie aber schon mehr erlebt als wohl die meisten anderen österreichischen Nationalteamspielerinnen in einer ganzen Karriere: vor der Matura in die deutsche Bundesliga gewechselt, mit 19 in Cannes Champions League gespielt, um wenig später in Italiens Top-Liga vor einem vorzeitigen Karriereende zu stehen.