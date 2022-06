Die "Schallmauer" durchbrochen

Ein Platz unter den besten 16 war das Ziel, geworden ist es Platz vier! Bernhard Reitshammer lieferte aus österreichischer Sicht die bisher größte Überraschung der Schwimm-WM in Budapest: Der ASV-Linz-Athlet blieb im gestrigen Finale über 50 Meter Brust in 26,94 Sekunden (Ö-Rekord) erstmals unter der 27-Sekunden-"Schallmauer" und schlug 49 Hundertstelsekunden hinter Weltmeister Nic Fink (USA) als Vierter an. Die 22 Hundertstel auf Bronze waren angesichts der Überraschung zu verschmerzen. "Ich bin einfach nur happy im Moment. Mit so etwas hätte ich nie gerechnet, aber so freut es mich umso mehr", sagte der 28-Jährige.

"Wir haben gewusst, dass es Börni unter 27 Sekunden schaffen kann, wenn er es gut erwischt", jubelte Landestrainer Florian Zimmermann mit seinem Schützling, der sowohl im Halbfinale als auch im Vorlauf bereits seinen österreichischen Rekord verbessert hatte. Dennoch sah Reitshammer nach dem bisher besten Langbahn-Ergebnis seiner Karriere noch Verbesserungspotenzial.

Es war die dritte Finalteilnahme Österreichs bei dieser WM. Für die beiden zuvor war Felix Auböck (4., 5.) verantwortlich, der Reitshammer auf der Tribüne die Daumen drückte. "Ich werde bis zum Ende dableiben, die Mannschaft anfeuern. Das haben sie für mich getan, und das werde ich auch für sie tun", sagte der 25-Jährige.

"Böse Puppen" auf Bronzekurs

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini Alexandri zogen gestern als Dritte in das morgige Finale der Freien Kür ein, womit sie vier Tage nach Bronze in der Technischen Kür gute Chancen auf eine weitere WM-Medaille haben. Mit ihrer verbesserten Olympia-Choreografie "Böse Puppen", die in Tokio für Platz sieben gereicht hatte, verpasste das Alexandri-Duett den eigenen Punkterekord (92,2332 Punkte) um eine Kleinigkeit und landete mit 92,0667 hinter China und der Ukraine auf dem dritten Zwischenrang. "Wir sind sehr zufrieden, am Ende waren wir sehr müde. Da fehlte noch ein wenig die Energie", sagte Anna-Maria Alexandri. "Wir haben jetzt eine Medaille und können ein wenig lockerer schwimmen", betonten die beiden. Möglicherweise ein gutes Omen: Auch bei der EM im vergangenen Jahr war den Alexandris ebenfalls in Budapest ein Bronze-Doppelpack gelungen.

Bereits heute schwimmt ihre Drillingsschwester Vasiliki (16 Uhr) in der Freien Solo-Kür um eine Medaille.