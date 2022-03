Die Rückkehr der Haie

"Wir wollen die Liga gewinnen." Es waren ungewohnt große Töne, die von Trainer Jason Tillery zu hören waren, bevor seine Atrium Steelsharks Traun zum Saisonstart am Sonntag (15 Uhr) die Danube Dragons aus Wien empfangen. "Schau ma moi", drückte sich Klubchef Markus Campregher merklich diplomatischer aus – wohlwissend, dass die Rückkehr in die Austrian Football League (AFL) nach zwei Jahren ein schwieriges Unterfangen wird.

Nachdem die Trauner auf die erste Coronasaison verzichtet hatten, war man 2021 wegen personeller Abgänge freiwillig in die zweitklassige Division 1 abgestiegen. "Wir haben eine Durststrecke hinter uns", sagte Campregher und meinte damit auch das zwischenzeitliche Ausweichen nach Wels. Wegen der Renovierung der Sporthalle samt Garderoben war das Trauner Stadion, in das die Steelsharks bei ihren Heimspielen mehr als tausend Zuschauer gelockt hatten, gesperrt. Jener Euphorie, welche den Klub in der Vergangenheit getragen hat, möchten Campregher und sein Team nun neues Leben einhauchen. Mit dem Ausbau des Kinderparks oder der Etablierung von Zuschauer-Lounges soll das Spieltag-Erlebnis verbessert werden.

Alle an einem Tisch

Was die Zuversicht von Trainer Tillery schürte, ist die Tatsache, dass mit den Raiders Tirol sowie den Vienna Vikings die Liga-Dominatoren ihren Fokus auf die European Football League (EFL) legen und an der AFL mit ihren zweiten Teams teilnehmen. Dazu wurde Letztere von sechs auf zehn Teams aufgestockt, weshalb Division-1-Halbfinalist Traun überhaupt zurück im Oberhaus ist.

Campregher spricht von einem neuen Wind, der durch die Liga wehe. "Neu war, dass sich alle Teams an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, wie sich die Liga vorwärts entwickeln kann." Die Unwägbarkeiten der Pandemie sowie die erwachsende Konkurrenz der EFL führten dazu, dass das dem Sport immanente, oft egoistische Konkurrenzdenken ein Stück weit beiseite geschoben wurde. Campregher: "Der Gedanke, dass man als Liga ein vernünftiges Produkt braucht, hat sich etabliert. Und wenn man ehrlich ist, hat man in den vergangenen Jahren eh schon immer gewusst, wer im Finale gegeneinander spielen wird." Seit 2011 war der Titel entweder an die Raiders oder die Vikings gegangen. Das soll ein Ende haben. Um die Liga heuer noch ausgeglichener zu gestalten, wurde die mittels eines Punktesystems errechnete Legionärsregel adaptiert, was Traun ermöglichte, einen dritten Import zu verpflichten. US-Neuzugang Mike Taylor III soll mit Defensive End Teddie Martinez der Verteidigung die notwendige Stabilität bringen. In der Offensive zieht weiterhin US-Quarterback John Uribe die Fäden.