Die Renaissance des Supersprinters

Er schlug die Arme über dem Kopf zusammen, weil er es selbst nicht so ganz begreifen konnte: Mark Cavendish hatte gestern auch beim Massensprint der sechsten Etappe nach 160 Kilometern in Chateauroux die schnellsten Beine. Es war bereits der zweite Tagessieg für den Briten bei dieser Tour de France sowie der 32. seiner Karriere. Für den Briten ist es wie in einem Märchen: "Ich kann es kaum glauben, zehn Jahre ist es her, dass ich hier zuletzt gewonnen habe", sagte der 36-Jährige, der eigentlich schon weg vom Fenster war:

Der Weltmeister von 2011, der sich einst selbst zum "schnellsten Mann auf zwei Rädern" erklärt hatte, war 2017 und 2018 am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Davon erholte er sich lange nicht. Die beiden jüngsten Tour-Auflagen hatte er aus Leistungsgründen verpasst – eine glanzvolle Karriere stand unmittelbar vor dem Ende. Nur wegen Knieproblemen von Sam Bennett war Cavendish ins Frankreich-Aufgebot des Quick-Step-Teams nachgerückt, wo er nun eine glorreiche Wiedergeburt feiert.

Nicht nur das: Nach seinem 32. Etappensieg bei der Tour scheint nun der Rekord des großen Eddy Merckx, der 34 Mal gewann, plötzlich wieder machbar. "Sag den Namen nicht. Ich denke daran nicht", entgegnete ein emotionaler Cavendish derartigen Fragen. Statt über Rekorde zu sprechen, wollte er nach den harten Zeiten lieber den Moment auskosten. "Manche arbeiten für so einen Sieg ihr ganzes Leben", meinte er fast demütig.

Weiter im Gelben Trikot ist Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel unterwegs. Der Enkel des 2019 verstorbenen Tour-Idols Raymond Poulidor liegt acht Sekunden vor Titelverteidiger Tadej Pogacar, der am Vortag in beeindruckender Manier das Einzelzeitfahren gewonnen hatte. Spätestens in den Alpen am Wochenende sollte der Slowene den weniger bergfesten van der Poel an der Spitze der Gesamtwertung ablösen. Michael Gogl und Lukas Pöstlberger kamen jeweils mit 1:13 Minuten Rückstand ins Ziel.

Tour zog Anzeige zurück

Gegen jene Zuschauerin, die mit ihrem Kartonschild, auf dem "Allez Opi-Omi!" stand, einen Massensturz auf der ersten Etappe ausgelöst hat, werden die Tour-Organisatoren nun doch keine Anzeige erstatten. "Die Aufmerksamkeit sollte den Fahrern gehören, nicht den Zuschauern", sagte der stellvertretende Renndirektor Pierre-Yves Thouault. Die 30-jährige Französin hatte sich am Mittwoch der Polizei gestellt. Maximal droht ihre eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren sowie eine Geldstrafe von 30.000 Euro. Dafür muss ihr aber nachgewiesen werden, das Leben von anderen Personen gefährdet zu haben.