Die Nummer eins in Europa

In der weltweiten Jahresbestenliste liegt der 24-Jährige nun an der dritten Stelle. "Dafür trainiert man ein Leben lang und es bedeutet mir natürlich sehr viel. Wenngleich es aber nur eine Liste ist, die mir eigentlich nichts bringt", sagte Auböck. Ebenfalls siegreich waren Caroline Pilhatsch (50 Meter Rücken) und Marlene Kahler. Letztere kraulte über 1500 Meter in 16:21,52 österreichischen Rekord.

In Eindhoven holte sich ASV-Linz-Athlet Bernhard Reitshammer den 200-Meter-Lagen-Sieg.