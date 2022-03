Die neue Nummer eins im Golf

Der 25-Jährige gewann das Matchplayturnier in Austin (USA) im Finale gegen Landsmann Kevin Kisner. Mithilfe des Erfolgs löste der bei Major-Turnieren noch sieglose Scheffler den Spanier Jon Rahm an der Ranglistenspitze ab. Schefflers Aufstieg ist rasant: Vom Erreichen der Top-10 bis zur Nummer eins lagen nur sechs Wochen. So rasch hatte das noch nie jemand vor ihm geschafft.

Bester Österreicher in der Weltrangliste ist weiterhin Sepp Straka an 72. Stelle. Für den 28-Jährigen war in Austin in der Gruppenphase Endstation gewesen. Bernd Wiesberger liegt im Ranking als 74. nur zwei Plätze dahinter.