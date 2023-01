"Die Musik war immer mein Steckenpferd"

Im sonnigen Florida lädt Hans Krankl derzeit mit seiner Familie – drei Enkelkinder inklusive – seine Batterien auf. In den ersten Monaten des Jahres 2023 wird die Fußball-Legende einen hohen Energiebedarf haben. Am 14. Februar wird der Goleador 70 Jahre alt, anlässlich des runden Geburtstages warten einige Ehrenrunden auf ihn. Die erste absolviert Krankl am 20. Jänner in Linz.