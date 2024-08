Die magische Aura der Paralympics

Hinter Olympischen Spielen und der Fußball-WM der Männer haben sich die Paralympics, die am 28. August auf der Place de la Concorde in Paris feierlich eröffnet werden, als drittgrößte Sportveranstaltung auf dem Erdball etabliert. 4400 Athleten aus 184 Nationen werden in 22 Sportarten bzw. 549 Medaillenentscheidungen vor einem Millionenpublikum starten. ORF Sport+ überträgt das Event, für das sich 24 rot-weiß-rote Aktive (darunter sieben Frauen und damit mehr als zuvor sowie sieben Debütanten)