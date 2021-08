Wenn die International Swimming League (ISL) heuer in ihre dritte Saison geht, steigt mit Bernhard Reitshammer erstmals ein oberösterreichischer Schwimmer auf den Startsockel. Der 27-Jährige, der im Sommer vom "Iron-Team" rund um Ungarns Star Katinka Hosszu gedraftet wurde, feiert nächste Woche in Neapel sein Debüt in der – wenn man so will – Champions League des Schwimmsports.