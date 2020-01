Die Juniors holen den nächsten „Oldie“

Der Paschinger Kooperationsverein des LASK und Gartler einigten sich auf einen Kontrakt bis Sommer 2022. Der Mittelstürmer brachte es in seiner beachtlichen Karriere auf bislang 193 Bundesliga- und 117 Zweitligaspiele. Darüber hinaus absolvierte Gartler 16 Spiele für den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen. In der Bundesliga traf der Routinier 54-mal, steuerte zudem 26 Assists bei. In der zweiten Liga brachte es der Juniors-Neuzugang bis dato auf 58 Tore und 23 Assists. In seiner langen Karriere spielte der gebürtige Wiener unter anderem für Rapid, Ried, den LASK und zuletzt St. Pölten.

Eigentlich hat man sich die Ausbildung von jungen Spielern auf die Fahnen geschrieben, jetzt hat Zweitligist FC Juniors OÖ aber auf dem Transfermarkt in ein Regal gegriffen, in dem die Routiniers auf Angebote warten. Mit Rene Gartler hat man einen 34-jährigen Stürmer mit LASK-Vergangenheit verpflichtet. Zuvor haben die Juniors schon Ex-Teamspieler Emanuel Pogatetz (36) vom LASK geholt, der auch in die Trainierarbeit eingebunden sein wird.

Juniors-Cheftrainer Gerald Scheiblehner zum Transfer: „Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, Rene zum Verein zu holen. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein absolutes Vorbild für unsere jungen Spieler. Rene bringt zudem eine tolle Qualität vor dem Tor mit.“