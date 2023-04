Die Jagd nach dem begehrtesten Kleidungsstück der Sportwelt beginnt

Wenn am Donnerstag (21 Uhr, Sky) der erste Abschlag beim traditionsreichsten Golfturnier der Welt, dem 87. Masters im legendären Augusta National Golf Club, erfolgt, dann gehört auch ein Österreicher dem elitären Kreis der Startberechtigten an, die um das begehrte "Green Jacket" rittern.

Die Rede ist von Sepp Straka, der die Massen beim Warm-up mit einem Hole-in-one am berühmten "Amen Corner" (Loch 12, siehe Video) von den Sitzen riss.

Besser kann man sich auf dieses Major-Event, das der 29-jährige Wiener zum zweiten Mal in seiner Laufbahn in Angriff nimmt (2022 landete er auf dem geteilten 30. Platz), nicht einstimmen.

Ein kleiner Heimvorteil

"Das war unglaublich. Ich denke nicht, dass ich das toppen kann. Dieses Erlebnis wird mir immer in Erinnerung sein", schwärmte Straka, der auf der mondänen und mit Magnolien übersäten Anlage (an der "Magnolia Lane") einen kleinen Heimvorteil genießt.

Der Weltranglisten-33. ist Absolvent der University of Georgia (2016 Business Management), er studierte nur 150 Kilometer von Augusta entfernt. Der US-österreichische Doppelstaatsbürger und seine Ehefrau Paige haben ihren Hauptwohnsitz in Birmingham (Alabama), viereinhalb Autostunden vom Golf-Hotspot entfernt. "Ich hoffe, dass ich jetzt ein paar gute Tage habe", sagte Straka, der sich 2022 zum ersten Mal in der Siegerliste der PGA Tour verewigt hat. Der Triumph bei der Honda Classic in Palm Beach Gardens ist der bis dato größte Erfolg in der Karriere des Profis.

Dennoch steht Straka im Schatten von Tiger Woods, dessen Vermögen sich laut Forbes auf 1,1 Milliarden US-Dollar beziffert. Der 47-Jährige hat nicht weniger als 15 Major-Turniere (darunter fünf Mal das Masters) für sich entschieden. Nur bei Jack Nicklaus stehen noch mehr zu Buche – 18. Auch wenn sich Woods nach einem schweren Verkehrsunfall im Februar 2021, bei dem er schwere Beinverletzungen erlitt, auf der Tour rar gemacht hat, sind seine Popularitätswerte unverändert hoch.

"Tiger hat alle Schläge drauf"

Jeder Schritt, jeder Schlag wird mit Argusaugen verfolgt. "Ich weiß nicht, wie viele Masters ich noch vor mir habe. Mein Spiel ist besser als im vergangenen Jahr, aber das Bein schmerzt ein bisschen mehr, weil ich vor meinem Comeback 2022 (in Augusta, Anm.) nicht wirklich viel trainiert habe", berichtete Woods, der vor ein paar Wochen das Genesis Invitational als Generalprobe absolviert hat. Seine Konkurrenten haben ihn definitiv auf dem Zettel – zum Beispiel Rory McIlroy.

Impressionen von einem Trainingstag in Augusta: Wenn Tiger Woods abschlägt, jubeln ihm die Massen zu. Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Andrew Redington

"Tiger hat alle Schläge drauf, er bringt alle Voraussetzungen mit, die man braucht, um auf diesem Platz erfolgreich zu sein. Ich rechne stark mit ihm", betonte der Nordire, der im Vorjahr Rang zwei beim Masters belegt hatte. Heuer könnte der Weltranglistenzweite den Karriere-Grand-Slam fixieren. Alle anderen Majors hat der 33-jährige Weltranglistenzweite bereits gewonnen. Respekt.

Tradition verpflichtet

Die Veranstalter des Golf-Masters in Augusta haben das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Millionen auf insgesamt 15 Millionen US-Dollar erhöht. Der Champion kassiert heuer 2,7 Millionen Dollar, hinzu gesellen sich eine Goldmedaille, eine Replika des Clubhauses in Silber und das Recht, beim Champions’ Dinner im Folgejahr das Menü auszuwählen.

Das "Green Jacket", das der Triumphator maßgeschneidert überstreift, ist so etwas wie ein Symbol für lebenslanges Startrecht in Augusta. Tiger Woods hat es als fünfmaliger Gewinner, detto Titelverteidiger Scottie Scheffler (USA).

Für die Buchmacher ist der Weltranglistenerste der Topfavorit – auch deshalb, weil er heuer schon die Phoenix Open und die Players Championship gewann. Beim Dinner ließ Scheffler übrigens Cheeseburger, Firecracker Shrimps, Tortilla-Suppe, Texas Ribeye Steak, geschwärzten Rotbarsch und einen Schoko-Cookie mit Eiscreme auftischen.

