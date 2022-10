Die Hallensituation bereitet dem ÖTV Kopfzerbrechen

Der Österreichische Tennisverband um Präsident Martin Ohneberg sieht sich gut aufgestellt. Nicht zuletzt dank Dominic Thiem, dem US-Open-Champion 2020, boomt der Sport mit der gelben Filzkugel. "Es gibt jetzt mehr Vereine, die Mitgliederzahl ist von 178.000 auf 190.000 gestiegen. Wir sind auf einem guten Weg", sagte der ÖTV-Chef, der sich über ein Plus an Förderungen in der Höhe von einer halben Million Euro freuen darf. Ungetrübt ist die Stimmung trotzdem nicht, das ist der Energie-Problematik (hoher Kostenfaktor) geschuldet. "Wir brauchen dringend eine Lösung. Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir einiges an Hallen verlieren und der Tennissport ein Halbjahressport wird." Angeblich überlegt der renommierte Wiener Park Club, Anfang des Jahres zuzusperren.

Österreichs Damen haben noch ein Zuhause für das Billie-Jean-King-Cup-Duell mit Lettland am 11. und 12. November. Schauplatz wird das Multiversum Schwechat sein, wo allerdings die einzige aktuelle Top-100-Spielerin des Landes – Julia Grabher ist Nummer 85 – wegen abweichender Turnierpläne durch Abwesenheit glänzen wird.

Zwei (Wahl-)Oberösterreicherinnen führen das rot-weiß-rote Feld an – Sinja Kraus (WRL-Nr. 203), Bundesliga-Akteurin des UTC Fischer Ried, und Barbara Haas (Linz AG Team Oberösterreich), die in der Weltrangliste nur noch auf Position 401 steht. Trotzdem übt sich Teamkapitänin Marion Maruska in Zuversicht. "Wir sind sicher nicht die Favoriten. Aber wir haben auch Spielerinnen, die das Potenzial haben, Jelena Ostapenko zu schlagen." Die Nummer 1 der Balten steht im WTA-Ranking auf Position 18. Von dieser Kategorie ist der ÖTV weit entfernt.