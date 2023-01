10. Sieg in Folge für die Swans

Wenn’s laft, dann laft’s. Basketball-Vizemeister OCS Swans Gmunden hat mit dem 92:76 (50:36) im Superliga-Schlager gegen Oberwart in eindrucksvoller Manier den zehnten Pflichtspielsieg in Folge gefeiert und damit die perfekte Generalprobe für das Wiedersehen mit den Gunners am kommenden Samstag im Cup-Halbfinale im Burgenland auf das Parkett gezaubert.

"Das war ein Statement, die haben wir ziemlich paniert. Das war ein sehr attraktives und sehenswertes Match, jetzt sind wir Zweiter – alles gut", freute sich Finanzchef Harald Stelzer. Wie so oft war die Mannschaft der Star, aus dem blendend aufgelegten Kollektiv ragte der amerikanische Legionär Urald King mit 19 Punkten und zehn Rebounds heraus. US-Landsmann Dominic Green (23 Zähler) hatte vor allem vor der Pause seine magischen Momente. "Wir waren mental bereit, wir wissen, dass Oberwart richtig gut ist. Sie haben ja sogar den BC Vienna auswärts geschlagen", erläuterte Swans-Coach Anton Mirolybov.

Das dringend benötigte Erfolgserlebnis nach drei Niederlagen en suite gab es auch für die Raiffeisen Flyers Wels, die das dezimierte Schlusslicht Vienna Timberwolves 97:68 (44:30) abfertigten. Die Messestädter, die einen Platz in den Top Sechs – gleichbedeutend mit der direkten Play-off-Qualifikation – anpeilen, machten beim Heimdebüt von Terrell Allen im zweiten Viertel alles klar. Der 25-jährige US-Guard verbuchte 14 Punkte, vier Assists und drei Rebounds. Noch auffälliger war Kapitän Christian von Fintel mit 20 Zählern und neun Rebounds.

Trainer Raoul Korner, der die Welser 2008/09 zum Meistertitel geführt hatte, wurde vom deutschen Bundesligisten Towers Hamburg nach einer 65:80-Heimniederlage gegen Ulm beurlaubt. Der 48-Jährige war erst im Sommer in die Hansestadt gewechselt und hatte dafür auch seinen Posten als österreichischer Teamchef aufgegeben. Kommt’s zum Comeback?

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport