Die Gmundner Schwäne sind gerüstet für die "Mission Meistertitel"

Bei den Gmundner Basket Swans laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Das Trainingsprogramm wurde vergangene Woche aufgenommen.

Auf die Fans der Schwäne kommen einige Änderungen zu: Die Bundesliga heißt jetzt Basketball Superliga (BSL). Vor allem aber stellte sich der Vizemeister des vergangenen Jahres in der Sommerpause personell neu auf. Neben dem neuen finnischen Chefcoach Anton Mirolybov gibt es auch im Team drei neue Namen. Das sind Savo Blagojevic, Javion Ogunyemi und Benedikt Güttl.

Der 2,06 Meter große US-Amerikaner Ogunyemi spielte zuletzt für den zypriotischen Klub Apollon Limassol und soll die Center-Position von Torrion Brummitt übernehmen. "Jeder hat mir im Vorfeld über die große Basketballtradition in Gmunden erzählt", sagt er. "Die Stadt erinnert mich ein wenig an meine College-Zeit: Sie ist gemütlich und perfekt, um sich voll auf Basketball zu konzentrieren." Nationalspieler Benedikt Güttl (1,90 Meter), im Vorjahr bester Verteidiger der Liga, kam von Traiskirchen an den Traunsee und kennt die Swans bereits gut. "Die Stimmung in der Gmundner Halle ist immer ein Wahnsinn", sagt er. "Die Gmundner Fans sind extrem cool."

"Wir wollen Meister werden"

Als härteste Gegner in der neuen Saison betrachten die Gmundner Kapfenberg und Klosterneuburg. Aber die Zielvorgabe ist klar: "Wir wollen Meister werden", sagt Trainer Mirolybov.

Wer das neue Team schon vor Saisonbeginn (28. September) begutachten will, hat bei fünf Vorbereitungsspielen die Gelegenheit dazu.

Zwei davon finden in Gmunden statt. Am Samstag, 7. September, gastiert der slowenische Klub Lasko (18 Uhr) und am Sonntag, 15. September, Oberhaching aus Bayern (17 Uhr) am Traunsee.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at