Die Flyers und ihr ganz besonderes Energiebündel

Sie schenkten sich in vier intensiv geführten Spielen bisher kaum einen Meter Boden. Am Donnerstag (17 Uhr, live auf ORF Sport+) muss nun die Entscheidung her, wer ins Finale der Basketball-Superliga gegen den dort bereits wartenden BC Vienna einziehen darf. Die Raiffeisen Flyers Wels haben im Lokalduell gegen die OCS Swans Gmunden mit Christian von Fintel ein ganz besonderes Mentalitätsmonster in ihren Reihen.