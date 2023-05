Die Flyers surfen auf einer Welle der Euphorie

Die OCS Swans Gmunden, Nummer 1 der "regular season", laufen am Montag (19 Uhr) in Wels nicht nur einem Break und damit einem 0:1-Rückstand in der Best-of-5-Basketball-Semifinalserie hinterher, sondern auch gegen eine "rote Wand" an. Rund 1100 Fans werden die Raiffeisen-Arena in einen Hexenkessel verwandeln, die Flyers surfen nach einem beeindruckenden 81:75-Auswärtssieg via Verlängerung im 105. Oberösterreich-Derby auf einer Welle der Euphorie.

Das erste Etappenziel ist erreicht, der Hunger längst nicht gestillt. "Wir wollten gegen den großen Titelfavoriten ein zweites Heimspiel erzwingen, das ist gelungen", sagte Wels-Cheftrainer Sebastian Waser, dem der Stolz auf sein Team ins Gesicht geschrieben stand. Herausragender Akteur war Austen Awosika (24 Punkte), der mit seinen Kollegen die Nerven behielt.

Immerhin hatte Gmunden mehrmals zweistellige Führungen herausgeworfen, doch in der Overtime wirkten die Swans vor 1242 Augenzeugen "wie das Kaninchen vor der Schlange", konstatierte Finanzvorstand Harald Stelzer. "Die Trümpfe sind jetzt auf Welser Seite. Ich erwarte eine Reaktion, sonst wird das Semifinale schnell vorbei sein", betonte das Urgestein in Diensten der "Korbjäger" vom Traunsee und sprach von einer "ungenügenden Leistung".

"Wir haben das Spiel verschenkt"

Vor allem die 22 Ballverluste sind Gmundnern ein Dorn im Auge. "Am Ende haben wir das Spiel verschenkt, das hätte nicht passieren dürfen", analysierte Kapitän Daniel Friedrich (17 Zähler). Geschäftsführer Richard Poiger hatte das Gefühl, dass "Wels das Spiel mehr wollte". Letztlich gaben Nuancen den Ausschlag zugunsten der Flyers, die zum ersten Mal seit 10. Oktober 2021 in Gmunden triumphierten.

Einige in der Messestadt träumen jetzt schon vom Finale oder gar vom zweiten Meistertitel nach 2009, doch das ist in der Kabine (noch) tabu. "Es ist ein 1:0 in der Serie – nicht mehr. Wir erwarten eine Gmundner Mannschaft, die mit extrem viel Energie zu uns kommen wird. Wir müssen bereit sein", betonte Wels-Kapitän Christian von Fintel.

Es gibt keinen Grund für freche Ansagen, dem 33-Jährigen ist die Auswärtsstärke der Swans, die 13 ihrer jüngsten 14 Pflichtspiele in der Fremde gewannen, sehr wohl ein Begriff. Trotzdem mangelt es Wels-Spieler Gavrilo Tepic nicht an Zuversicht: "Wir haben in den Play-offs zu Hause noch kein Match verloren. Das soll so bleiben." Titelverteidiger BC Vienna gab sich beim 82:63 gegen Klosterneuburg keine Blöße.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos