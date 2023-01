Die Flyers segeln auf Play-off-Kurs

Die Raiffeisen Flyers Wels feierten in der Basketball-Superliga den dritten Sieg in Folge, damit sind sie auf dem besten Weg, einen Platz in den Top Sechs, gleichbedeutend mit einem Play-off-Viertelfinalticket, zu fixieren. Die Messestädter bezwangen Cup-Finalist UBSC Graz zuhause 78:70 (44:34) und bauten den Vorsprung auf Rang sieben auf sechs Punkte aus. Nur noch vier Runden sind im Grunddurchgang zu absolvieren. Wels-Topscorer des Abends war Austen Awosika, der 18 Punkte verbuchte.

Keine Blöße gaben sich die auf Platz zwei klassierten OCS Swans aus Gmunden beim 110:80 (62:35) in Traiskirchen. Obwohl die beiden US-Legionäre Zachary Charles und Dominic Green wegen grippalen Infekten fehlten, ließen die "Korbjäger" vom Traunsee überhaupt nichts anbrennen. Bereits vor der Pause zündeten sie mit 62 Punkten ein Offensiv-Feuerwerk. Dwayne Lautier-Ogunleye glänzte mit insgesamt 27 Punkten, Kapitän Daniel Friedrich steuerte 25 bei.

In dieser Tonart kann es weitergehen. Am Sonntag (17.30 Uhr) genießen beide oberösterreichischen Topteams Heimvorteil. Wels empfängt die Kapfenberg Bulls, Gmunden bekommt es mit Aufsteiger Fürstenfeld Panthers zu tun.

