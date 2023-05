Die Flyers haben keine Lust auf Urlaub

Diese unglaublich intensive, extrem umkämpfte und phasenweise hochklassige Basketball-Semifinalserie bekommt das, was sie verdient: nämlich das Maximum von fünf Spielen. Die Raiffeisen Flyers Wels gewannen das 108. Oberösterreich-Derby gegen die OCS Swans Gmunden zuhause nach beeindruckendem Finish denkbar knapp 81:80 (41:44), verkürzten in der ewigen Bilanz auf 30:78 und schafften das 2:2.

Damit kommt es am Donnerstag (17 Uhr, ORF Sport+) zum ultimativen Showdown im Raiffeisen Sportpark oberhalb des Traunsees. Der nächste Kraftakt steht vor der Tür, Titelverteidiger BC Vienna, der sich nach zwei 3:0-Serien gegen Graz und Klosterneuburg bereits seit Donnerstag in der Finalvorbereitung befindet, wird sich ins Fäustchen lachen. Zumindest vorerst. Egal, wer ab Samstag der Gegner sein wird – er muss physisch und emotional an die Grenzen gehen.

Das Oberösterreich-Lokalduell ist grandiose Basketball-Werbung, die Art und Weise, wie sich die Welser, für die es das neunte Match binnen 22 Tagen war, immer wieder zurückkämpfen, imponiert.

"Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft, sie gibt nie auf. Gratulation! Es war ein unfassbarer Comeback-Sieg", betonte Flyers-Coach Sebastian Waser.

Dieser Muttertagskrimi ließ keinen der 1050 Fans in der so gut wie ausverkauften Arena kalt. Gmunden schien einmal mehr auf der Siegerstraße zu fahren, die Swans, auf deren Seite Kapitän Daniel Friedrich 16 Punkte herauswarf, führten nach 34:01 Minuten bereits 76:65. Doch die Welser bäumten sich auf, Arvydas Gydra – mit 19 Zählern Topscorer des Abends – verkürzte mit einem Distanzwurf auf 78:80. Zum Matchwinner sollte Elvir Jakupovic werden, er ließ 27 Sekunden vor der Sirene den siegbringenden Dreier folgen.

Gmunden hatte noch die Doppelchance durch Urald King und Dominic Green, die Flyers in den Urlaub zu schicken. Doch das klappte nicht, die wollten nicht.

"Spiel fünf, let’s go"

"Wir haben es wieder nicht geschafft, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Wir hatten die Kontrolle, waren nicht schlecht, aber letztlich nicht zwingend. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Sack zuhause zumachen", sagte Swans-Geschäftsführer Richard Poiger.

"Wels hat am Ende wilde Würfe getroffen, wir haben unseren letzten verhaut. Das war der Unterschied", analysierte Friedrich.

Die Flyers surfen nach dem ersten Derby-Heimerfolg in dieser Serie auf der Welle der Euphorie. "Es gibt nichts Cooleres als ein Entscheidungsmatch. Spiel fünf, let’s go", sprudelte es aus Donovan Smith (14 Punkte) heraus. Dieser Nervenkitzel ist den Welsern bestens bekannt. Schon im Viertelfinale lief die Begegnung mit St. Pölten über die volle Distanz. Schlusspunkt war ein klares 80:61.

Und wer hat am Donnerstag den längeren Atem?

