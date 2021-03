Die "Flugshow" der Segler

Titelverteidiger Team New Zealand geht mit Heimvorteil als Favorit in das finale Duell, Herausforderer Luna Rossa (Bild) peilt nach 1992 und 2000 den dritten Sieg eines italienischen Teams an. Gesegelt beziehungsweise "geflogen" wird auf High-Tech-Booten, bei denen schon bei eher leichtem Wind der Rumpf aus dem Wasser steigt. Auf den Tragflügeln werden Geschwindigkeiten von knapp 100 km/h erzielt. Entschieden wird der America’s Cup bei zwei Regatten pro Tag in einer Best-of-13-Serie.

