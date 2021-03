MAILAND. "Es ist unglaublich, wie diese Saison die Rennen um die frühe Zeit schon offensiv ausgefahren werden", wunderte sich selbst Routinier Chris Froome in einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video, das den vierfachen Tour-de-France-Champion beim Training auf Teneriffa zeigt. In der Tat wird in der internationalen Rad-Beletage heuer mehr denn je aufs Tempo gedrückt.