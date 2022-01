Die ewigen Rivalen zogen den Hut vor "König" Nadal

Rafael Nadal hat Tennis-Geschichte geschrieben und damit den Plan des Serben Novak Djokovic durchkreuzt. Der Mallorquiner krönte sich in einem epischen Finale gegen den Russen Daniil Medwedew (25) zum Australian-Open-Champion und machte sich damit zur alleinigen Nummer 1 in der Hitliste der männlichen Grand-Slam-Champions. Für den 35-Jährigen war es der 21. Major-Titel, damit hat er jetzt einen mehr als seine ewigen Rivalen Roger Federer (Sui) und Djokovic, der Melbourne mangels Corona-Schutzimpfung vor Turnierbeginn verlassen musste. Beide gratulierten in den sozialen Netzwerken.

Nadal rang Medwedew nach 5:24 Stunden 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4 und 7:5 nieder, für den Sieger es war der zweite Titel in Australien nach 2009. "Ich habe hier eines der emotionalsten Matches meiner Tennis-Karriere bestritten, das wird immer in meinem Herzen bleiben", gestand Nadal mit Tränen in den Augen. Der Spanier hatte mit einer Energieleistung einen 0:2-Satzrückstand gedreht.

Medwedew zog seinen Hut vor den enormen Steherqualitäten seines Widersachers, der schon im Viertelfinale im Fünf-Satz-Krimi gegen Denis Shapovalov (Can) über sich hinausgewachsen war. Nadal hatte vier Kilo verloren, zwischenzeitlich war er – völlig dehydriert – stehend k. o. gewesen.

"Bist du eigentlich müde?"

Doch Nadal gibt nie auf, er ist – wenn man das so sagen darf – ein "Mentalitätsmonster". "Ich muss Rafa gratulieren, es ist unfassbar, was du geleistet hast", sagte Medwedew. "Du hast nach den ersten beiden Sätzen dein Niveau angehoben, jetzt muss ich dich fragen: Bist du eigentlich müde?"

Die Fans in der Rod Laver Arena waren amüsiert – und begeistert, als Nadal andeutete, auch 2023 in Melbourne aufschlagen zu wollen. "Ich werde ich alles versuchen, um so weiterzumarschieren und nächstes Jahr wiederzukommen." Am Willen wird es nicht scheitern. Offen ist, ob der geschundene Körper des Routiniers mitspielt. Vor wenigen Monaten drohte Nadal angesichts einer schweren Fußverletzung das Karriereende. "Ich wusste nicht, ob ich jemals auf die Tour zurückkehren und auf diesem Level Tennis spielen würde können", gab der Weltranglistenfünfte Einblick in sein Innenleben. "Es gab schwierige Momente, die ich ohne das Team an meiner Seite nicht gemeistert hätte", berichtete Nadal, dem der Triumph mit einem Preisgeld von 2,76 Millionen Euro versüßt wird.

Medwedew muss sich mit 1,38 Millionen Euro – minus 10.700, die ihm wegen der Schimpftiraden an die Adresse des Stuhlschiedsrichters im Halbfinale aufgebrummt wurden – trösten.

Bittere Niederlage für Medwedew Bild: APA/AFP

"Flüchtlingsarrest abschaffen"

Beide Finalisten brachen eine Lanze für den nicht unumstrittenen Turnierdirektor Craig Tiley, der von vielen Australiern für die Eskalation im Fall Djokovic verantwortlich gemacht worden war, weil er ihm nicht vorab die Einreise untersagt hatte.

Im Tiebreak des zweiten Satzes wurden die Veranstalter von der Vergangenheit eingeholt. Ein Aktivist stürmte den Court und zeigte ein Transparent mit der Aufschrift "Flüchtlingsarrest abschaffen" her. Djokovic hatte vor seiner Abschiebung per Gerichtsbeschluss einige Tage im "Park Hotel", wo mehr als 30 Flüchtlinge und Asylwerber seit mehreren Monaten oder gar Jahren festsitzen, zubringen müssen.

Geht es nach der Journalistin Carole Bouchard, die die Djokovic-Biografie verfasst hat, dann wird die Nummer 1 der Welt am Ausgang des Endspiels kiefeln. "Djokovics Besessenheit ist es, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, um Federer und Nadal zu überholen. Sein Ziel ist es nicht, Medwedew oder Zverev zu schlagen."

Gestern hatte der "Djoker" jedenfalls die Größe zu gratulieren: "Eine beeindruckende Leistung. Sein Kampfgeist hat sich abermals durchgesetzt", twitterte er. Federer gönnt seinem Freund Nadal den Erfolg von Herzen. "Deine Leidenschaft, deine harte Arbeit, deine Ethik sind eine Inspiration für mich und zahllose andere." (alex)