Die dicke Lady hat noch nicht gesungen

Alles war angerichtet für die Meisterparty des BC Vienna im Wiener "Hallmann Dome", der sich in der Basketball-Superliga in dieser Saison in 18 Spielen für Gastmannschaften als uneinnehmbare Festung erwiesen hat. Pokal und Medaillen lagen bereit. Die Konfettikanonen waren gefüllt. Beatrice Körner, die regierende Miss Europa, trällerte im goldenen Kleidchen schon zur Halbzeitpause ein poppiges Liedchen für ihre Mannschaft des Herzens.

Statt Partyalarm gab es dann aber am Samstagabend lange Gesichter beim Wiener Fast-Meister, weil die Gmundner Swans nicht wie erwartet mitgespielt haben.

Titel-Party: Alles war angerichtet Bild: chz

Das Team von Trainer Anton Mirolybov war nicht als Gratulant nach Wien gekommen, man zeigte dem BC Vienna beim 107:86 (59:48)-Sieg vielmehr, aus welchem Holz ein echter Champion geschnitzt ist. "Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, das ist unglaublich", hatte der Coach nach einem sensationellen Offensiv-Spektakel seines Teams Freudentränen in den Augen. Der nach dem Fehlstart in die Finalserie mit zwei Niederlagen verlorengegangene Glaube an die Titelverteidigung ist nach Gmunden zurückgekehrt. Am morgigen Dienstag gibt es am Traunsee das vierte Spiel (Volksbank Arena, 19 Uhr), in dem die Swans einen finalen Showdown am Samstag in Wien erzwingen wollen.

"Wenn wir ein Spiel gewinnen, dann haben wir einen Lauf und dann ändert sich die ganze Serie. Wir fahren jetzt nach Hause und hoffen, dass wir noch einmal nach Wien kommen", brachte Toni Blazan, neben einem entfesselten Carlos Novas Mateo eine wichtige treibende Kraft der Gmundner, die Stimmung im Lager der Schwäne auf den Punkt. Auch Richard Poiger, der sportliche Leiter, glaubt an einen Turn-Around. "Das Momentum ist jetzt auf unserer Seite. Das Spiel vier am Dienstag wird ein Basketball-Fest."

Lautstarke Minderheit: Gmunden-Fans Bild: GEPA

Beflügelt statt frustriert

Beim dritten Spiel im "Hallmann Dome" hatten nur wenige Swans-Fans den Weg nach Wien-Favoriten auf sich genommen. Eine organisierte Busreise war auf kein Interesse gestoßen und musste storniert werden. Dieses Misstrauensvotum hat die Schwäne offensichtlich nicht frustriert, sondern beflügelt. Nur zum Start des dritten Spiels war der Top-Favorit in Richtung Meistertitel auf Schiene – es wäre der zweite nach 2013 –, dann nahm der Gmunden-Express Fahrt auf. In einem umwerfenden zweiten Viertel gelangen Mateo und Co. 38 Punkte, wobei man vor allem aus der Distanz wertvolle "Dreier" im Korb der Wiener versenkte.

BC-Vienna-Trainer Aramis Naglic, der am Samstagabend als "Coach oft he Year" ausgezeichnet wurde, war nach der ersten Heimniederlage der Saison sichtlich enttäuscht. "Ich bin ein bisschen angefressen wegen den Feierlichkeiten zuvor. Es ist nicht einfach zu gewinnen, wenn wir und die Leute im Umfeld zu früh feiern."

Die der Welt der Oper entnommene Phrase "Es ist erst vorbei, wenn die dicke Lady singt" passt perfekt zur diesjährigen Finalserie der Basketball-Superliga. Im "Hallmann Dome" wurde zwar gesungen, aber Beatrice Körner ist alles andere als eine "dicke Lady". Die einzige Party, die in einem Nebenraum der Sporthalle am Samstagabend tatsächlich programmgemäß stattfinden konnte, war eine Hochzeitsfeier. Weder Braut noch Bräutigam haben dabei einen Korb bekommen.