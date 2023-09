Die Bundesliga-Trophäe bleibt in Oberösterreich

Schon vor dem Finale am Sonntag (11 Uhr) auf der Anlage der Union Stein & Co. Mauthausen steht fest, dass der Tennis-Bundesliga-Champion der Damen wieder aus Oberösterreich kommen wird. Titelverteidiger Linz AG setzte sich gegen den Grazer Park Club mit 4:3 durch, obwohl Barbara Haas ihr Einzel wegen anhaltender Schulterprobleme w. o. geben musste. Der UTC Fischer Ried, der zuletzt 2021 im Endspiel stand, behielt in der Vorschlussrunde gegen den TC Bakl Weigelsdorf auch ohne seine Nummer eins, Sinja Kraus, klar mit 4:1 die Oberhand.

Die Weltranglisten-208. ist gemeinsam mit Melanie Klaffner vom Linz AG Team Oberösterreich noch beim ITF-60-Turnier in Wien engagiert. Das Duo erreichte das Doppel-Finale, im Single kam für Kraus hingegen in der Runde der letzten acht das Aus. Wie auch immer: Am Sonntag werden die beiden definitiv ihre Klubs in Mauthausen, wo sich übrigens heute alle vier Semifinalisten artig an die Legionärsbeschränkung hielten, verstärken.

Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, schlägt bedauerlicherweise länger keine Bälle. Die Weltranglisten-54. unterzog sich in Wien einer Handgelenksoperation und muss die Saison beenden. Drei Monate Pause sind das Minimum.

"Meine Reha beginnt jetzt. Ich werde alles tun, um im nächsten Jahr stärker denn je zurückzukommen", betonte die 27-jährige Vorarlbergerin.

Ofner schont sich

Auch Sebastian Ofner (WRL-Nr. 58) war zuletzt nicht frei von Verletzungssorgen. Die Schulter bereitete dem 27-Jährigen Probleme und zwang ihn zur Bundesliga-Absage. Damit bleibt der Union Mauthausen im Herren-Semifinale am Samstag (11 Uhr) der stärkste Kontrahent – Ofner wäre Irdnings Nummer eins gewesen – erspart.

"Der Fokus richtet sich für mich ganz klar auf den Davis-Cup, ich freue mich schon wirklich drauf. Ich bin topfit", versicherte Ofner mit Blick auf das Kräftemessen mit Portugal am 15. und 16. September auf Hartplatz in Schwechat.

Dann rechnet Österreichs Kapitän Jürgen Melzer auch mit Dominic Thiem, der bei den US Open mit Bauchkrämpfen aufgeben musste. "Er ist der Meinung, dass es sich ausgeht", berichtete Melzer.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

